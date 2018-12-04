Какую модель Mitsubishi в России любят больше всего

Лидером продаж прошедшего месяца традиционно стал Mitsubishi Outlander: кроссовер уехал к 2451 покупателю. Второе место занял Pajero Sport, который разошелся тиражом в 829 экземпляров. Первую тройку замыкает новый кросс-купе Eclipse Crossс с показателем в 413 автомобиля, появившийся в отечественной продуктовой линейке только в апреле этого года.

Кстати, «паркетник» не так давно испытали на безопасность специалисты JNCAP в Японии: автомобиль получил максимальные пять звезд в краш-тестах. У нас автомобиль представлен с 150-сильным четырехцилиндровым бензиновым мотором объемом 1,5 л и вариатором.

Помимо прочего, японцы предлагают россиянам компактный кроссовер ASX, внедорожник Pajero и пикап L200. Последний не так давно сменил поколение, но пока еще не добрался до России. Зато сотрудники портала «АвтоВзгляд» уже успели протестировать новинку на суровом бездорожье, все подробности — здесь.