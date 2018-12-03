Японцы представили внедорожник Toyota FJ Cruiser нового поколения

Во-первых, дизайн автомобиля оказался крайне неординарным, хотя и весьма брутальным и вызывающим. Но судя по реакциям, понравился далеко не всем. Впрочем, стоковый вариант авто наверняка примет более привычные черты и формы.
Во-вторых, скептики обозвали машину не то внедорожником, не то минивэном. Похожая история, если помните, некогда случилась с корейским SsangYong Stavic. Правда, в отличие от авто с не самым приятным для русского слуха названием, «Тойота» имеет неплохие шансы на успех — не в последнюю очередь благодаря имиджу надежности, а также любви потребителей к внедорожникам марки в целом и знаменитому FJ Cruiser в частности.