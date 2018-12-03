Японцы представили внедорожник Toyota FJ Cruiser нового поколения

Наряду с новой Corolla и «заряженной» Camry японцы показали на автосалоне в Лос-Анджелесе новый Toyota TJ Cruiser. Как ее охарактеризовали независимые эксперты, модель стала продолжением легендарного FJ Cruiser. И надо признать, новинка вызвала неоднозначные эмоции у публики. И вот почему.
Лика Затворная

Во-первых, дизайн автомобиля оказался крайне неординарным, хотя и весьма брутальным и вызывающим. Но судя по реакциям, понравился далеко не всем. Впрочем, стоковый вариант авто наверняка примет более привычные черты и формы.

Во-вторых, скептики обозвали машину не то внедорожником, не то минивэном. Похожая история, если помните, некогда случилась с корейским SsangYong Stavic. Правда, в отличие от авто с не самым приятным для русского слуха названием, «Тойота» имеет неплохие шансы на успех — не в последнюю очередь благодаря имиджу надежности, а также любви потребителей к внедорожникам марки в целом и знаменитому FJ Cruiser в частности.

Похоже, сейчас японцы оценивают перспективы массового производства TJ и, вероятно, именно поэтому привезли его на смотрины американцам. Ведь этот «внедорожный вэн» с габаритами 4300/1755/1620 мм и колесной базой в 2750 мм мы с вами уже могли видеть на Токийском моторшоу еще в прошлом году.

Кстати, в основу полноприводного Toyota FJ Cruiser легла новая модульная платформа TNGA, известная нам по свежей генерации Camry, а в моторном отсеке авто жужжит гибридная силовая установка, совместившая в себе 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор.

Для езды по буеракам «тойотовцы» оснастили махину крепкой подвеской, обули в специальную «резину» на 20-ых колесах, а также залили уникальным защитным покрытием, которому не страшны царапины и сколы «лакокраски» кузова.

Поиграли японцы и с креативом: TJ расшифровывается, как Toolbox и Joy, что по-русски означает «ящик для инструментов» и, как следствие — «радость». Радуемся и ждем его запуска в серию.

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3 декабря 2018
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