Audi представила новые купе и кабриолет TT

Фото: Audi
Семейство Audi TT отмечает юбилей — первые родстеры и купе сошли с конвейера завода в венгерском городе Дьере в 1998 году. Дабы отпраздновать это знаменательное событие, ингольштадтцы выпустили особую версию модели.
Кристина Извекова

Внешне серия «юбилейных» Audi TT отличается разве что видоизмененной радиаторной решеткой, новыми патрубками выхлопной системы, специальными шильдиками с названием спецверсии и уникальными 19-дюймовыми колесными дисками. Также дизайнеры освежили интерьер купе и родстера, расширили список оснащения.

Что же до технической составляющей, то в моторную гамму Audi TT особой серии вошли два бензиновых агрегата. Модификация 40 TFSI комплектуется 197-сильным двигателем, а под капотом версии 45 TFSI «прописались» 245 л. с. И тот, и другой мотор работает в паре с модернизированной семиступенчатой коробкой S tronic.

Продажи «юбилейных» Audi TT стартуют в Европе в январе-марте будущего года — ингольштадтцы выпустят машины спецсерии ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Достанутся ли автомобили россиянам — пока неизвестно.

Напомним, сегодня «тэтэшка» продается в нашей стране исключительно в кузове купе по цене от 2 740 000 рублей.

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5 декабря 2018
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