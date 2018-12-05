Audi представила новые купе и кабриолет TT

Внешне серия «юбилейных» Audi TT отличается разве что видоизмененной радиаторной решеткой, новыми патрубками выхлопной системы, специальными шильдиками с названием спецверсии и уникальными 19-дюймовыми колесными дисками. Также дизайнеры освежили интерьер купе и родстера, расширили список оснащения.

Что же до технической составляющей, то в моторную гамму Audi TT особой серии вошли два бензиновых агрегата. Модификация 40 TFSI комплектуется 197-сильным двигателем, а под капотом версии 45 TFSI «прописались» 245 л. с. И тот, и другой мотор работает в паре с модернизированной семиступенчатой коробкой S tronic.

Продажи «юбилейных» Audi TT стартуют в Европе в январе-марте будущего года — ингольштадтцы выпустят машины спецсерии ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Достанутся ли автомобили россиянам — пока неизвестно.

Напомним, сегодня «тэтэшка» продается в нашей стране исключительно в кузове купе по цене от 2 740 000 рублей.