Почему из России уходит Volkswagen Tiguan с дизельным мотором

Помашем ручкой Volkswagen Tiguan со 150-сильным двухлитровым двигателем TDI экологического класса Евро-5, который привозили к нам из Европы. А новые стандарты заставляют европейцев отказываться от этих движков: там сейчас в ходу моторы классом выше.

Иными словами, снятие дизельного авто с конвейера объясняется глобальными перестройками в организации производства, цель которых, в том числе, и сокращение затрат.

Получается, что у нас остается VW Tiguan только с бензиновыми агрегатами объемом 1,4 л мощностью 125 и 150 л. с., а также двухлитровыми TSI с отдачей в 180 и 220 «лошадей». Напомним, что ценник на немецкий «паркетник» стартует от 1 399 000 рублей.