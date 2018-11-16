Что будет, если перелить моторное масло в двигатель авто

Замена моторного масла — обязательная процедура на каждом ТО. Но это отнюдь не означает, что сервисмен или механик владеет нехитрыми навыками планового обслуживания авто. Более того, подобные операции поставлены на конвейер и, зачастую, выполняются в ускоренном режиме, чтобы как можно скорее освободить подъемник для следующего авто. Как результат — низкий уровень сервиса, слабый контроль и проблемы для собственника машины. Как их избежать?

Правильно, использовать щуп! Если уровень ниже отметки «минимум», то двигателю «прописали» так называемое масляное голодание: недолив смазочного материала грозит повышенными нагрузками не только на масляный насос — достаточно дорогой в покупке и замене узел — но и на все элементы двигателя. Впрочем, эта ситуация крайне редкая, ведь о недостатке моторного масла мгновенно известит красная пиктограмма масленки на приборной панели. Одним словом, запустить этот вопрос достаточно сложно.

Гораздо чаще возникает проблема с переливом: из-за постоянной торопливости и гонки за деньгами, мастер не дожидается слива всего старого масла и заливает новое по мануалу, в котором черным по-белому прописано количество ГСМ в двигателе. Индикатора избытка масла в автомобиле не предусмотрено, и радостный вроде бы обслуженной машине владелец начинает быстро и продуктивно уничтожать мотор.