Что будет, если перелить моторное масло в двигатель авто

Фото:Михаил Ковалев
Посещение сервиса не гарантирует качественного обслуживания. Ответственность за состояние авто всегда лежит исключительно на его владельце. Так что не поленитесь после прохождения ТО проверить уровень масла, иначе потом придется долго и дорого лечить «железного коня».
Эдуард Раскин

Замена моторного масла — обязательная процедура на каждом ТО. Но это отнюдь не означает, что сервисмен или механик владеет нехитрыми навыками планового обслуживания авто. Более того, подобные операции поставлены на конвейер и, зачастую, выполняются в ускоренном режиме, чтобы как можно скорее освободить подъемник для следующего авто. Как результат — низкий уровень сервиса, слабый контроль и проблемы для собственника машины. Как их избежать?

Правильно, использовать щуп! Если уровень ниже отметки «минимум», то двигателю «прописали» так называемое масляное голодание: недолив смазочного материала грозит повышенными нагрузками не только на масляный насос — достаточно дорогой в покупке и замене узел — но и на все элементы двигателя. Впрочем, эта ситуация крайне редкая, ведь о недостатке моторного масла мгновенно известит красная пиктограмма масленки на приборной панели. Одним словом, запустить этот вопрос достаточно сложно.

Гораздо чаще возникает проблема с переливом: из-за постоянной торопливости и гонки за деньгами, мастер не дожидается слива всего старого масла и заливает новое по мануалу, в котором черным по-белому прописано количество ГСМ в двигателе. Индикатора избытка масла в автомобиле не предусмотрено, и радостный вроде бы обслуженной машине владелец начинает быстро и продуктивно уничтожать мотор.

Перелив моторного масла грозит скорым выходом из строя всех резиновый элементов: уплотнителей, прокладок, сальников.

Второй проблемой становится ускоренное образование нагара не только на свечах зажигания, что приведет к тяжелому пуску и повышенному потреблению топлива, но и в масляных каналах. В конечном итоге могут даже «залечь» кольца и прийти в негодность маслосъемные колпачки. Машина напугает своего владельца черным дымом — двигатель начнет жечь избытки масла — и «попросит» новый катализатор.

Как этого избежать? В первую очередь, не торопиться: самому и аккуратно проверять всю проделанную с вашим авто работу. На деле все просто, понятно и всем известно — в каждом ДВС есть масляный щуп, на котором нанесено две отметки — минимум и максимум. Чтобы этот он показал точный результат, нужно установить автомобиль на ровной поверхности, дать получасовой перерыв, и только после этого проверить уровень масла.

Увы, автолюбители пренебрегают этими старыми аксиомами в надежде на магическое словосочетание «официальный дилер» и платят втройне. Учиться на чужих ошибках никогда не поздно. Как и проверить уровень масла в своей машине.

двигатель, дилеры, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
16 ноября 2018
663