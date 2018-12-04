Что будет, если повернуть ключ в замке зажигания на ходу

Вряд ли психически здоровому человеку, не лишенному инстинкта самосохранения, придет в голову баловаться с ключом зажигания автомобиля на полном ходу. Однако это ничуть не умаляет живого интереса, а даже, напротив, его подогревает — как оказалось, многие водители хотели бы узнать, что их ждет, если они отважатся провести подобный эксперимент.

Современные автомобили, наделенные множеством различных систем, достаточно умны, и им под силу защитить замок зажигания, что называется, от дурака. И потому далеко не факт, что у любопытного водителя вообще получится повернуть ключ на ходу. А чтобы узнать, какая судьба уготовлена тем, кому по жизни везет больше, чем другим, достаточно вспомнить о последствиях заглохшего на скорости по тем или иным причинам двигателя.