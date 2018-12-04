Что будет, если повернуть ключ в замке зажигания на ходу

Судя по обсуждениям на автомобильных форумах, многих начинающих водителей интересует, что произойдет, если повернуть ключ в замке зажигания на скорости. Как в этой ситуации поведет себя машина, и — главное — что грозит рулевому, решившему найти ответ на свой вопрос опытным путем, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вряд ли психически здоровому человеку, не лишенному инстинкта самосохранения, придет в голову баловаться с ключом зажигания автомобиля на полном ходу. Однако это ничуть не умаляет живого интереса, а даже, напротив, его подогревает — как оказалось, многие водители хотели бы узнать, что их ждет, если они отважатся провести подобный эксперимент.
Современные автомобили, наделенные множеством различных систем, достаточно умны, и им под силу защитить замок зажигания, что называется, от дурака. И потому далеко не факт, что у любопытного водителя вообще получится повернуть ключ на ходу. А чтобы узнать, какая судьба уготовлена тем, кому по жизни везет больше, чем другим, достаточно вспомнить о последствиях заглохшего на скорости по тем или иным причинам двигателя.
Во-первых, вместе с мотором отключится усилитель руля. Чем это чревато? Резко снизится маневренность автомобиля, управлять им станет куда сложнее. Для неподготовленного водителя, только-только получившего заветную корочку, это событие может стать роковым. Особенно, если он начнет экспериментировать на оживленной дороге вблизи других машин, людей и сооружений.
Во-вторых, прекращение работы двигателя неизбежно повлечет за собой отключение усилителя тормозов. А значит, у горе-автомобилиста будет в запасе лишь два-три «привычных» нажатия на педаль, после чего она ощутимо «прибавит в весе», и остановить машину станет значительно труднее. Крепкий мужчина с сильными ногами с задачей, быть может, и справится, чего не скажешь о нежной девушке.
Подводя итог, следует отметить, что проводить подобные эксперименты — крайне небезопасно для жизни. А шоферу с небольшим водительским стажем, насчитывающим несколько месяцев или того меньше, тем более. Ведь даже опытные рулевые далеко не всегда могут предотвратить аварию в экстренной ситуации, когда внезапно глохнет мотор, а вместе с ним и ряд вспомогательных систем.
Нелишним будет напомнить и о том, как следует поступать, если силовой агрегат отключается на ходу, скажем, из-за какого-либо дефекта. Как правило, заглохший на скорости автомобиль еще некоторое время движется по инерции — важно не упустить возможность съехать с дороги, дабы не оказаться в ловушке посреди дороги. Прижавшись к обочине, включите «аварийку» и попробуйте вновь запустить мотор.
Не заводится? Если визуальный осмотр подкапотного пространства не дал никаких результатов, и причины внезапной остановки так и остались загадкой, вызывайте эвакуатор. Самодеятельность в подобных ситуациях может лишь навредить.