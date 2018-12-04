5 самых дешевых новых дизельных седанов на российском рынке

Увы, дизельные моторы не слишком популярны у производителей бюджетных моделей. В основном самые доступные машины ездят у нас на бензине. Лишь два французских седана на солярке представляют массовый сегмент российского авторынка. Не обошлось в нашем списке и без немецких премиальных брендов.
Citroёn C4
На нашем рынке седан Citroёn C4 с дизельным мотором 1,6 HDI мощностью 114 л. с. продается в комплектации Live за 1 079 000 рублей. Эта версия доступна с безальтернативной шестиступенчатой механической коробкой. Расход топлива автомобиля составляет 4,8 л на сотню километров.
В список опций включен кондиционер, электроприводы боковых зеркал и всех стекол, системы ABS, ESP, EBD, EBA, ASR и т. д.. Но вот актуального для России обогрева сидений и противотуманок за такие деньги не предусмотрено.
Peugeot 408
Еще один французский седан Peugeot 408 с аналогичным турбодизелем 1,6 HDI мощностью 114 л. с. предлагается в самой дорогой комплектации Active за 1 127 000 рублей. Автомобиль также работает исключительно в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива такой версии Peugeot 408 составляет 4,9 л на 100 км.
В список опций включено все самое необходимое: кондиционер, электроприводы зеркал и стекол, обогрев передних сидений, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, противотуманки, системы ABS, ESP, EBD, EBA и прочие праздники жизни.
Volkswagen Passat
Немецкий седан бизнес-класса Volkswagen Passat с дизельным мотором 2.0 TDi мощностью 150 л. с. и «роботом» DSG в комплектации Comfortline оценен минимум в 2 009 000 рублей. Согласно паспортным данным, на сто километров авто потребляет всего 4,7 л в смешанном цикле.
Что касается оборудования, то версия Comfortline располагает богатым арсеналом опций, включающим полный комплект подушек безопасности, датчик дождя, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки и многое другое.
BMW 3-серии
Заднеприводный баварский седан BMW 320d в комплектации Sport Line с 2-литровым 190-сильным движком и восьмиступенчатым «автоматом» обойдется минимум в 2 390 000 рублей. А полноприводная версия BMW 320d xDrive стоит от 2 530 000 «деревянных».
Согласно официально завяленным данным от производителя, «трешке» хватает всего 4,4 л тяжелого топлива на сто верст. Сомневаться в том, что премиальная модель располагает всеми необходимыми опциями для красивой жизни не приходится.
Audi A4
Замыкает рейтинг дизельных седанов от портала «АвтоВзгляд» еще одна немецкая премиальная модель — Audi A4 в комплектации Sport line за 2 400 000 рублей. Автомобиль укомплектован тем же силовым агрегатом, что и его родственник — упомянутый Volkswagen Passat.
Речь идет о моторе 2.0 TDi мощностью 150 л. с., который здесь тоже работает в паре с семиступенчатым «роботом» DSG. Audi A4 лидирует по экономичности в нашем рейтнге — седан довольствуется всего 4,2 л тяжелого топлива на 100 километров.