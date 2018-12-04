5 самых дешевых новых дизельных седанов на российском рынке

Citroёn C4

На нашем рынке седан Citroёn C4 с дизельным мотором 1,6 HDI мощностью 114 л. с. продается в комплектации Live за 1 079 000 рублей. Эта версия доступна с безальтернативной шестиступенчатой механической коробкой. Расход топлива автомобиля составляет 4,8 л на сотню километров.

В список опций включен кондиционер, электроприводы боковых зеркал и всех стекол, системы ABS, ESP, EBD, EBA, ASR и т. д.. Но вот актуального для России обогрева сидений и противотуманок за такие деньги не предусмотрено.