Стартовали российские продажи нового Mercedes-Benz GLE

Размеры Mercedes-Benz GLE в первую очередь придутся по вкусу задним пассажирам: свободное пространство за спинками переднего ряда выросло почти на 7 см. Кстати, высота потолка модели поднялась на 3,3 см. Кроме того, для удобства регулировки положений кресла второй линии получили электропривод.

Премиальный «паркетник» из Штутгарта обзавелся информационно-развлекательной системой нового поколения MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с двумя 12,3-дюймовыми мониторами, расположенными рядом друг с другом и визуально объединенными в одно целое. Один из экранов выполняет роль приборной панели.

Mercedes-Benz GLE для российских покупателей предлагается в трех комплектациях: 300 d 4MATIC Premium и 300 d 4MATIC Sport с двухлитровым четырехцилиндровым дизелем мощностью 245 л. с., а также в варианте 450 4MATIC Sport Plus. Под капотом такого авто спряталась 367-сильная бензиновая «шестерка» объемом 3 л. Оба двигателя агрегатируются с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Ценник на кроссовер стартует от 4 650 000 рублей, в топе модель оценили минимум в 6 230 000 «деревянных».