5 причин, почему свистят шины во время езды

Фото: АвтоВзгляд
Нередко водители сталкиваются с такой напастью, как малоприятный свист, издаваемый покрышками. Являются ли посторонние звуки резины нормой, или же «взвизгивания» шин — это тревожный звоночек, который нельзя оставлять без внимания?
Виктория Базылева

Как правило, покрышки издают звуки не постоянно, а лишь в определенные моменты. К примеру, когда автомобиль буксует, отправляется в занос, при резком старте или торможении, а также в поворотах, в которые водитель входит на средней или высокой скорости. Доморощенных гонщиков, учившихся ездить в GTA, свист резины ни чуть не раздражает, напротив. Адекватных же водителей он напрягает и даже пугает.

Откуда же берутся эти малоприятные звуки? Дело в том, что в условиях работы на пределе, к коим относятся пробуксовка, стремительное торможение и прочие нестандартные ситуации, шины теряют сцепление с дорожным покрытием. Проскальзывая, они как раз таки и издают свист. А чем выше скорость и чем шире пятно контакта, тем громче и противнее визги резины.

Нормальным это явление не считается — раздражающие шумы, исходящие от колес, указывают на одну из возможных проблем. Рассмотрим самые распространенные из них.

Фото: unboxholics.com

ПОРА НА ПОКОЙ

Если в свое время вы пожадничали и приобрели в магазине самые дешевые покрышки из всех возможных, то удивляться «песнопениям» резины нечего. Ведь, как известно, производители бюджетных шин применяют материалы не самого высокого качества, вследствие чего сцепные свойства продуктов оставляют желать лучшего. Впрочем, «визжать» могут и дорогие изделия, намекающие водителю на износ.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ДОРОГИ

Однако торопиться с выводами и тащить резину на свалку не стоит — быть может, причиной свиста шин являются погодные условия или удручающее состояние дорожного полотна. Дабы убедиться в том, что посторонние звуки покрышек связаны именно с внешними факторами, постарайтесь «поймать» момент — выясните, когда именно колеса начинают привлекать внимание своими визгами.

Фото: gs24.pl

СБИТЫ НАСТРОЙКИ

Нередко раздражающие посвистывания шин связаны и с нарушениями углов установки колес — загляните на шиномонтаж, проверьте схождение и развал. Сбитые «настройки» чреваты не только появлением посторонних шумов, но и куда более серьезными проблемами — такими, как преждевременное изнашивание резины и даже шаровых опор, рулевых тяг и наконечников.

НЕНОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Если и с углами установки колес все в порядке, то измерьте давление в шинах. Как показывает практика, зачастую и неверно выставленная компрессия в ободе приводит к ненужному музыкальному сопровождению в пути. «Подспущенная» резина обычно «визжит» на высоких скоростях, а «перекаченная» — на плохой дороге, богатой неровностями и выбоинами.

ДУРНАЯ ГОЛОВА

Бывает и такое, что даже после всех возможных проверок причина свиста шин так и остается для водителя загадкой. В таком случае ему имеет смысл пересмотреть свой стиль езды, главным образом отказавшись от резких действий. Это не только избавит рулевого от противных звуков, но и убережет его кошелек, а возможно даже и жизнь.

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7 декабря 2018
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