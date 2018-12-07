5 причин, почему свистят шины во время езды

Как правило, покрышки издают звуки не постоянно, а лишь в определенные моменты. К примеру, когда автомобиль буксует, отправляется в занос, при резком старте или торможении, а также в поворотах, в которые водитель входит на средней или высокой скорости. Доморощенных гонщиков, учившихся ездить в GTA, свист резины ни чуть не раздражает, напротив. Адекватных же водителей он напрягает и даже пугает.

Откуда же берутся эти малоприятные звуки? Дело в том, что в условиях работы на пределе, к коим относятся пробуксовка, стремительное торможение и прочие нестандартные ситуации, шины теряют сцепление с дорожным покрытием. Проскальзывая, они как раз таки и издают свист. А чем выше скорость и чем шире пятно контакта, тем громче и противнее визги резины.

Нормальным это явление не считается — раздражающие шумы, исходящие от колес, указывают на одну из возможных проблем. Рассмотрим самые распространенные из них.