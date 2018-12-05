5 фраз мастеров автосервисов, которым нельзя доверять

Если вы не пройдете техническое обслуживание в полном объеме, то автомобиль снимут с гарантии

Сервисмены официальных дилеров страшно любят манипулировать клиентами, запугивая их потерей гарантии. А ведь это развод чистой воды: мало того, что владелец гарантийной машины может обслуживаться, где ему пожелается — хоть в своем гараже — так еще и строго следовать регламентам его никто не обязывает. Не хочешь менять трансмиссионное масло — не меняй. При этом отказ в бесплатном ремонте «крякнувшей» коробки будет правомерным, а застучавшей подвески — нет.

В ходе ремонта мы починили заодно еще кое-что, поэтому вы должны оплатить не 1000 рублей, а 30 000

Все то же постановление правительства о правилах оказания услуг по ремонту автомобилей гласит, что все необходимые процедуры обсуждаются с автовладельцем заранее. А коль никаких разговоров — и уж тем более согласований не было, вы имеете полное право отказаться от оплаты работ. Сервисмены не хотят возвращать вам машину? Зовите руководителей отдела, пишите жалобы. Боритесь с мошенниками!