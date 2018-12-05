5 фраз мастеров автосервисов, которым нельзя доверять

Отыскать сегодня «честную» автомастерскую — задачка не из простых. Особенно для тех, кто не понимает в автомобилях от слова «совсем». Однако безошибочно опознать «грабителя» вполне реально даже самым безнадежным блондинкам. Как именно? По фразам, о которых пойдет речь в материале портала «АвтоВзгляд».
Вы выразили желание присутствовать в цеху во время ремонта вашего авто, на что получили неожиданный отказ. Неожиданный и противозаконный, о чем многие водители даже не подозревают. Согласно главе 4 Постановления Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 «Об утверждении Правил оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», работники СТО обязаны пустить клиента в ремзону по первому же требованию.
Если вы не пройдете техническое обслуживание в полном объеме, то автомобиль снимут с гарантии
Сервисмены официальных дилеров страшно любят манипулировать клиентами, запугивая их потерей гарантии. А ведь это развод чистой воды: мало того, что владелец гарантийной машины может обслуживаться, где ему пожелается — хоть в своем гараже — так еще и строго следовать регламентам его никто не обязывает. Не хочешь менять трансмиссионное масло — не меняй. При этом отказ в бесплатном ремонте «крякнувшей» коробки будет правомерным, а застучавшей подвески — нет.
В ходе ремонта мы починили заодно еще кое-что, поэтому вы должны оплатить не 1000 рублей, а 30 000
Все то же постановление правительства о правилах оказания услуг по ремонту автомобилей гласит, что все необходимые процедуры обсуждаются с автовладельцем заранее. А коль никаких разговоров — и уж тем более согласований не было, вы имеете полное право отказаться от оплаты работ. Сервисмены не хотят возвращать вам машину? Зовите руководителей отдела, пишите жалобы. Боритесь с мошенниками!
О, нет. Стоимость нормо/часа у всех компаний разная, что бы вам кто ни говорил. В этом корреспонент портала «АвтоВзгляд» убедился лично, обзвонив несколько столичных официалов одной популярной корейской марки. Более того, эта разница весьма ощутима: на одной СТО мне отзвучили ценник в 2000 рублей, на другой — 2300, на третьей — 2600. Любопытно при этом, что консультант последнего автосалона долго не хотел делиться нужной информацией, допытываясь, зачем же она мне понадобилась.
Старые расходные материалы мы не выдаем
Что же это за сервис такой, где отработанные «расходники» таинственно исчезают? Клиент вправе получить старые детали и технические жидкости, если они ему необходимы. А они необходимы! Как иначе узнать, что работы в самом деле были проведены? То-то же. Во избежание путаницы, заранее попросите мастера-консультанта положить запчасти в багажник. А скажет, что это невозможно — бегите на другую СТО.