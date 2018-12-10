Стартовали продажи кросс-версий Renault Logan и Sandero с вариатором

Французы отметили, что вариатор был разработан совместно с российскими инженерами марки. Кроме того, такая коробка передач помогла сократить расход топлива, пусть и не на много: Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City «съедают» 6,7 л на 100 км в смешанном цикле, а тот же движок, агрегатированный с механикой, по паспорту сжигает 6,8 л у «четырехдверки» и 6,9 л — у хетча.

Автомобили в городской модификации получили несколько внешних отличий. В частности, черные защитные накладки на бамперах, а также такими жеглянцевые корпусы боковых зеркал и рейлинги на крыше. А небольшой акцент делают хромированные вставки на внешних дверных ручках и окантовке противотуманных огней.

Кроме того, кузов авто окрасили в свежий красный оттенок, а образ довершили 16-дюймовыми двухцветными колесными дисками и надписью City на стойках.

В салоне тоже найдется несколько отличий — новое рулевое колесо с логотипом Stepway, а пороги передних дверей теперь украшают алюминиевые накладки с той же надписью City.

Прайс на кросс-седан Renault Logan Stepway City стартует от 787 990 рублей, а Sandero Stepway City обойдется минимум в 814 990 «деревянных».