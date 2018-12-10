В России подорожали почти все модели KIA

Меньше всего разорят потенциальных покупателей KIA Rio и Rio X-Line: отныне седан обойдется в 739 900 рублей, а кросс-хетчбэк — минимум в 839 900 «деревянных». На столько же подорожали кроссоверы Sportage, Sorento и Sorento Prime: «паркетники» получили прайсы в 1 319 900, 1 764 900 и в 1 929 900 «целковых» соответственно.

На 20 000 рублей поднялись компактный Picanto и Soul. И если первый оценили в 614 900 «деревянных», то второй станет вашим за 971 900 «целковых». Еще две модели прибавили в цене по 25 000 — это Ceed и Mohave. Первый выльется потребителю в 1 009 900, второй — в 2 464 900 ₽

По 30 000 рублей прибавили седаны Cerato и Optima: «четырехдверки» продаются за 989 900 и 1 294 900 «деревянных» соответственно. Меньше остальных повезло тем, кто нацелился на покупку KIA Stinger: лифтбэк подорожал серьезнее остальных: к его стоимости приплюсовали 40 000 рублей (от 1 999 900 ₽). А в «заряженной» версии GT с 370-сильным мотором она обойдется в 3 329 900 «деревянных».

Напомним, что в предыдущий раз KIA поднимала расценки в ноябре, тогда на 20 000 подорожали модели Cerato и Ceed.