В России заметно подешевел Renault Koleos

Renault Koleos в новой комплектации предлагает круиз-контроль, двузонный климат-контроль и подогрев передних сидений, а также противотуманки и датчики дождя и света. За доплату на автомобиль можно поставить рейлинги на крышу и задние парктроники.

Салон украшает семидюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с навигацией и аудиопроигрывателем, который порадует любителей музыки восемью динамиками.

Кроме того, в распоряжении авто иеется минимальный необходимый набор систем активной безопасности: электронный контроль устойчивости и антиблокировочная система. В придачу к этому в арсенале машины найдется шесть подушек безопасности.

Под капотом полноприводного Koleos в базе поселился уже знакомый двухлитровый бензиновый мотор мощностью 144 л. с., который работает вместе с вариатором. С

Стоит напомнить, что ранее кроссовер можно было приобрести только в комплектациях Executive (от 1 829 000 «деревянных») с таким же 144-сильным движком и бесступенчатой коробкой передач или в варианте Premium (от 2 139 000 «целковых»). Автомобиль в «максималке» оснащается 2,5-литровым бензиновым агрегатом с отдачей в 171 л. с., либо 2-литровым дизелем, который выдает до 177 сил.