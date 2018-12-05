В России стартовали продажи новых Renault Logan Stepway и Sandero Stepway

Новый седан «с внедорожным уклономья», как и хетчбэк, можно отличить по черной неокрашенной решетке радиатора с хромированными элементами и пластиковым защитным накладкам на колесных арках и бамперах. Не остается незамеченным и внушительный для седана и хетча дорожный просвет в 195 мм. Кроме того, машины получили переработанную оптику со светодиодными ходовыми огнями и модифицированный руль.

Отдельно представители бренда выделяют наличие в списке оснащения новинок мультимедийной системы MediaNav 4.0, которая умеет «дружить» с любыми смартфонами и позволяет пользоваться установленными там мобильными приложениями, включая и навигаторы.

В списке опций можно найти удаленный запуск мотора, климат-контроль, парктроники и актуальный в это время года зимний пакет с обогревом «лобовухи» и боковых зеркал.

Новинки предложены с уже знакомыми публике моторами объемом 1,6 л. мощностью 82, 102 и 113 л. с. Новый Renault Logan Stepway обойдется минимум в 662 990 рублей, а Sandero Stepway после обновления оценили в 709 990 «деревянных».

В дальнейшем французы планируют расширить линейку кросс-семейства Stepway за счет других моделей бренда.