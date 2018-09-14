ГАЗ и «догоняющие»: названы самые распространенные в России LCV

Бортовых полуторатонных «Газелей» у нас оказалось 870 000 экземпляров. Второе место досталось ГАЗ 2705 — рамным фургонам с цельнометаллическим кузовом: всего их по отечественным направлениям колесит 250 200 экземпляров. Третью строчку закрепили за собой ГАЗ 3221, восьмиместные микроавтобусы, нашедшие 249 400 новых владельцев.

На четвертой и пятой позициях прописались поделки Ульяновского завода: УАЗ-3909 — 212 000 автомобилей и УАЗ-3962 с показателем 147 600 проданных машин. С шестого по десятое места заняли по порядку: Ford Transit (146 700 экземпляров), УАЗ-3303 (137 700 авто), Volkswagen Transporter (116 500 машин), УАЗ-2206 (112 400 штук) и «Газель NEXT» (101 600 автомобилей).

Стоит отметить, что всего машин производства «Группы ГАЗ» в российском парке числится 1,64 млн. штук, а UAZ — 665 000 автомобилей, сообщает агентство «Автостат».