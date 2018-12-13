Автомобили Dacia будут отличаться от Renault дизайном

Хорошо нам известные под маркой Renault — Duster, Logan, Sandero и Dokker — продаются с таким шильдиком у нас, в Мексике, Индии, и Южной Африке, то есть исключительно в странах с развивающейся экономикой. На сформировавшихся рынках эти «бюджетники» представлены под брендом Dacia.

Лоренс ван ден Акер, шеф-дизайнер Renault, рассказал в интервью британскому изданию Autocar, что французы строили достаточно дорогие машины, и в некоторых странах они не пользовались бы спросом: там нужны были машины подешевле. Поэтому компания Renault взяла недорогие модели Dacia, поставила на них свой шильдик и запустила на только начинающие набирать обороты рынки. Таким образом, французский бренд смог открыть продажи в этих старнах. Теперь же подобный подход потерял смысл и румыны начнут создавать авто со свои индивидуальным дизайном.