Автомобили Dacia будут отличаться от Renault дизайном

Румынский бренд Dacia будет выпускать автомобили со своим собственным оригинальным дизайном, который будет отличаться от продукции Renault. Для чего французы использовали машины Dacia и почему теперь решили отделить модели дочерней компании от своей продуктовой линейки, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Хорошо нам известные под маркой Renault — Duster, Logan, Sandero и Dokker — продаются с таким шильдиком у нас, в Мексике, Индии, и Южной Африке, то есть исключительно в странах с развивающейся экономикой. На сформировавшихся рынках эти «бюджетники» представлены под брендом Dacia.
Лоренс ван ден Акер, шеф-дизайнер Renault, рассказал в интервью британскому изданию Autocar, что французы строили достаточно дорогие машины, и в некоторых странах они не пользовались бы спросом: там нужны были машины подешевле. Поэтому компания Renault взяла недорогие модели Dacia, поставила на них свой шильдик и запустила на только начинающие набирать обороты рынки. Таким образом, французский бренд смог открыть продажи в этих старнах. Теперь же подобный подход потерял смысл и румыны начнут создавать авто со свои индивидуальным дизайном.
Кстати, Renault Kaptur только внешне похож на кроссовер Captur, продающийся в Европе. На самом деле «паркетник», предложенный у нас, собран на одной платформе с Duster, а «европейца» построили на базе хетчбэка Clio. Так вот, Kaptur стал первым недорогим Renault, разработанным специально для развивающихся рынков. А вторым — кросс-купе Arkana, который дебютировал на Московском автосалоне в конце этого лета.
Кстати, главный заводской художник отметил, что Duster все же оставят под французской маркой, потому что машина оказалась настолько удачной, что стала одной из самых продаваемых моделей бренда в мире.