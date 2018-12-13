Зачем в автомобиле всегда должна быть под рукой булавка

Неприятности — как мелкие, так и более серьезные — поджидают автомобилистов на каждом шагу. Разобраться с некоторыми из них под силу лишь техническим специалистам, обладающим необходимым оборудованием и знаниями. Но во многих случаях помощь мастеров не требуется — с бытовыми сложностями водители могут справиться и сами, были бы только под рукой некоторые предметы.

У каждого автомобилиста есть свой список необходимостей, в который могут входить и одежда, и продукты питания, и какие-либо гаджеты — кому что нужно. Помимо этого водителям — как раз на экстренный случай — рекомендуется всегда возить с собой влажные и сухие салфетки, негазированную воду, тканевые перчатки, хотя бы примитивный набор инструментов и… простую булавку с тонкой иголкой. С салфетками, как и c минералкой, и с перчатками, все, вроде, понятно. Но зачем же нужна булавка? Какой от нее толк в поездке?