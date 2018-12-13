Зачем в автомобиле всегда должна быть под рукой булавка

Предусмотрительные автомобилисты всегда возят в своей машине набор предметов из серии «на экстренный случай». И среди прочих вещей в их тревожном чемоданчике, как правило, можно отыскать тоненькую булавку. Как это металлическое изделие выручает водителей в дальней дороге, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Неприятности — как мелкие, так и более серьезные — поджидают автомобилистов на каждом шагу. Разобраться с некоторыми из них под силу лишь техническим специалистам, обладающим необходимым оборудованием и знаниями. Но во многих случаях помощь мастеров не требуется — с бытовыми сложностями водители могут справиться и сами, были бы только под рукой некоторые предметы.
У каждого автомобилиста есть свой список необходимостей, в который могут входить и одежда, и продукты питания, и какие-либо гаджеты — кому что нужно. Помимо этого водителям — как раз на экстренный случай — рекомендуется всегда возить с собой влажные и сухие салфетки, негазированную воду, тканевые перчатки, хотя бы примитивный набор инструментов и… простую булавку с тонкой иголкой. С салфетками, как и c минералкой, и с перчатками, все, вроде, понятно. Но зачем же нужна булавка? Какой от нее толк в поездке?
А она придется очень кстати, когда вы, например, обнаружите засор в форсунках стеклоомывателя. Проблема распространенная, а ее последствия — особенно в «грязное» время года — крайне малоприятны: закупорка в верхней части устройства препятствует распылению жидкости на ветровое стекло, что приводит к ухудшению видимости и, естественно, повышению рисков ДТП.
Как именно нужно «работать» булавкой в процессе прочистки форсунок, наверное, вы догадаетесь и сами: берем инструмент и аккуратно вставляем его в сопла. И не забываем после каждого «подхода» удалять с иголки извлеченную грязь. Процедура несложная — с ней без труда справится и любая, даже самая нежная, девушка.
Если булавка с поставленной задачей не справляется — а случается и такое — то откройте капот, отсоедините шланг от нижней части форсунки и направьте в отверстие тонкую проволоку. Да, ее желательно тоже на всякий «пожарный» иметь в тревожном чемоданчике.
Конечно, вместо булавки можно использовать и простую швейную иглу, но «держать» ее в машине менее безопасно, особенно если на автомобиле нередко передвигается вся семья с маленькими детьми. Да и найти ее среди прочей мелочевки в случае необходимости куда сложнее, в то время как булавку можно приколоть в определенное место.
…А вообще, дабы избавить себя от возможной «возни» с форсунками, следует максимально ответственно подходить к выбору «омывайки». Ведь, как правило, именно некачественная жидкость приводит к засорам распылителей и прочим неприятностям.
Кстати сказать, эксперты портала «АвтоВзгляд» совсем недавно проводили сравнительные испытания «незамерзаек», которые предлагают водителям сетевые магазины Москвы и ближнего Подмосковья. Ознакомиться с результатами тестов — узнать, какие жидкости в самом деле соответствуют заявленным характеристикам — можно здесь.