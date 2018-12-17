Как будет выглядеть новая LADA Vesta

Фото: @VsyakoRazno
В Сеть просочились первые изображения салона обновленной LADA Vesta 2020-го модельного года. Флагманский седан Волжского автозавода практически полностью поменяет дизайн интерьера. Посвежевшую «четырехдверку» запустят на рынок не раньше, чем через год.
Светлана Ермолаева

Правда, салон новой LADA Vesta был представлен не на фотографиях, а пока только на рендерах. Их показали на закрытой конференции в Санкт-Петербурге, на которой встретились представители АВТОВАЗа с дилерами.

Первое, что бросается в глаза — это больших размеров «парящий» сенсорный экран, который объединяет управление мультимедийной системой и климат-контролем. Под ним — ниша, которая, судя по всему, окажется местом для беспроводной зарядки смартфона.

По иному будут выглядеть центральная консоль и дверные панели. Кстати, на рисунке также можно разглядеть кнопку электронного стояночного тормоза и шайбу переключения режимов движения, а за мультифункциональным рулем виднеется новая «приборка».

Ожидается, что разработчики слегка освежат и внешность «Весточки»: авто получит новые бамперы и фальшрадиаторную решетку, а также модифицированную оптику и колесные диски в оригинальном исполнении.

Также стало известно, что автомобиль после рестайлинга сможет похвастать вариатором Jatco и «ниссановским» 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. Но и знакомые нам «вазовские» движки с отдачей в 106 и 122 «лошади», агрегатированные с пятиступенчатой механикой и роботом, тоже останутся в силовой линейке.

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17 декабря 2018
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