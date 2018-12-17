Как будет выглядеть новая LADA Vesta

Правда, салон новой LADA Vesta был представлен не на фотографиях, а пока только на рендерах. Их показали на закрытой конференции в Санкт-Петербурге, на которой встретились представители АВТОВАЗа с дилерами.

Первое, что бросается в глаза — это больших размеров «парящий» сенсорный экран, который объединяет управление мультимедийной системой и климат-контролем. Под ним — ниша, которая, судя по всему, окажется местом для беспроводной зарядки смартфона.

По иному будут выглядеть центральная консоль и дверные панели. Кстати, на рисунке также можно разглядеть кнопку электронного стояночного тормоза и шайбу переключения режимов движения, а за мультифункциональным рулем виднеется новая «приборка».

Ожидается, что разработчики слегка освежат и внешность «Весточки»: авто получит новые бамперы и фальшрадиаторную решетку, а также модифицированную оптику и колесные диски в оригинальном исполнении.

Также стало известно, что автомобиль после рестайлинга сможет похвастать вариатором Jatco и «ниссановским» 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. Но и знакомые нам «вазовские» движки с отдачей в 106 и 122 «лошади», агрегатированные с пятиступенчатой механикой и роботом, тоже останутся в силовой линейке.