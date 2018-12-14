АВТОВАЗ одновременно снизил и повысил цены на LADA XRAY

Хетчбэк поменял цены не во всех комплектациях, а только в двух из четырех. Авто в «базе» и в варианте Classic и оставил свой прежний ценник. LADA XRAY Comfort подешевела на 3000 рублей и отныне обойдется в 687 900 «целковых», а в комплектации Luxe со 122-сильным мотором — на 6000 «деревянных». И теперь покинет дилерский салон минимум за 768 900 кровно заработанных.

«Пятидверка» в той же вариации Luxe, но с движком, который выдает 106 «лошадей», стала дороже на 3000. За нее придется выложить от 743 900 рублей.

Стоит отметить, что отечественная марка не так часто переоценивает свои автомобили по сравнению с иностранными, которых ловят на этом раз в месяц или два, а то и чаще. До этого АВТОВАЗ увеличивал стоимость машин еще в мае, сообщает агентство «Автостат», тогда разница в цене составила 15 000 рублей. Посмотрим, что произойдет после новогоднего скачка НДС: отыграют ли обратно сниженные цены или же подскочат на столько, что об этих нескольких тысячах никто и не вспомнит.