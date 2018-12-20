Как гаишники при разговоре с водителем вычисляют его легкое опьянение

Иной раз бегло посмотришь на незнакомца, и уже готов спорить, что человек однозначно принял на грудь и находится в самом благоприятнейшем расположении духа. А ведь на самом деле он может быть убежденным трезвенником — просто лицо у него красного цвета из-за гипертонии, глаза прищурены по причине близорукости, а улыбается он потому, что по жизни оптимист и натура крайне доброжелательная.

Ведь такое тоже бывает, а у сотрудников ГИБДД все стерильные мундштуки для алкотестера на учете, и при каждом их использовании должен быть составлен протокол, независимо от результата. Поэтому сперва страж порядка обязан с максимальной точностью определить на глаз, что выдох водителя покажет больше допустимых промилле.

Если представитель правоохранительных органов не ваша жена, которая вас долго знает, сделать это совсем непросто. Ведь вычислить наличие горячительного в организме незнакомца необходимо при коротком разговоре, да еще когда он сидит за рулем.