Как гаишники при разговоре с водителем вычисляют его легкое опьянение

Как правило, с точностью определить выпитые 50—100 грамм крепкого спиртного по внешним признакам может только тот, кто человека долго знает — например, жена. Однако по роду службы таким навыком должен обладать каждый сотрудник ГИБДД. Как они определяют, что совершенно незнакомый человек употребил даже совсем незначительную дозу алкоголя, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иной раз бегло посмотришь на незнакомца, и уже готов спорить, что человек однозначно принял на грудь и находится в самом благоприятнейшем расположении духа. А ведь на самом деле он может быть убежденным трезвенником — просто лицо у него красного цвета из-за гипертонии, глаза прищурены по причине близорукости, а улыбается он потому, что по жизни оптимист и натура крайне доброжелательная.
Ведь такое тоже бывает, а у сотрудников ГИБДД все стерильные мундштуки для алкотестера на учете, и при каждом их использовании должен быть составлен протокол, независимо от результата. Поэтому сперва страж порядка обязан с максимальной точностью определить на глаз, что выдох водителя покажет больше допустимых промилле.
Если представитель правоохранительных органов не ваша жена, которая вас долго знает, сделать это совсем непросто. Ведь вычислить наличие горячительного в организме незнакомца необходимо при коротком разговоре, да еще когда он сидит за рулем.
Все-таки реакция на спиртное у каждого человека внешне проявляется по-своему, хотя, конечно, образованный медик, как и опытный гаишник, хорошо осведомлен, какие клинические признаки алкогольного опьянения считаются общими для всех гомо-сапиенс.
Но не нужно быть ни тем, ни другим, чтобы распознать выпивоху по запаху спиртного. В замкнутом пространстве салона автомобиля трезвому человеку почувствовать пары Бахуса нетрудно даже в малых дозах, если, конечно, система вентиляции не работает в максимальном режиме. Именно поэтому некоторые гаишники, заглядывая в салон машины, так и норовят просунуть голову в оконный проем, чтобы унюхать неладное.
Еще один нехитрый признак опьянения — так называемый, эффект блестящих глаз. Даже у слегка подвыпивших людей всегда расширяются зрачки. В связи с этим, подозревая водителя в нетрезвом состоянии, полицейские могут применить популярный прием — посветить фонариком в глаза водителя. Замедленная реакция на свет вскроет коварную правду.
А вот стадии опьянения человека определяются совсем не по запаху и глазам. Их всего три — легкая, средней тяжести и тяжелая. Нетрудно догадаться, что сложнее всего зафиксировать первую, с которой чаще всего и сталкиваются гаишники. Легкая стадия характеризуется приливом сил, эмоциональным подъемом настроения и легкой эйфорией, когда обычно человек легко идет на контакт и проявляет заинтересованность в общении.
Тут, как правило, речь еще не идет о значительном расстройстве координации и сознания, но некоторые нарушения обычного поведения уже присутствуют в виде определенных крайностей.
Прежде всего, это бурные эмоции на обычные вопросы стража порядка, которые могут носить самый разный характер — быть излишне радостными, либо крайне агрессивными. То же самое с речью — человек говорит слишком медленно или наоборот — скороговоркой.
Реакция на реплики полицейского у подвыпившего водителя в этом случае также либо слишком острая и быстрая, либо вялая и неторопливая. Обычно немного принявший на грудь водитель, или если он «с большого будуна», всегда старается демонстрировать поведение трезвого, но хороший психолог всегда это распознает.
Имейте в виду, что даже в состоянии самого легкого опьянения у человека уже нарушается концентрация внимания.Так что никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде, иначе заметут, но главное — берегите себя и окружающих.