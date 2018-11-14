Россия сохранила за собой 4-е место в рейтинге крупнейших авторынков Европы

Продажи автомобилей в Европе продолжают падать. Это во многом обусловлено новыми правилами сертификации машин WLTP, вступившими в силу 1 сентября. Вот, к примеру, Германия, оттеснившая с пьедестала Великобританию, потеряла аж 7,4% по сравнению с октябрем 2017-го — немцы купили в прошлом месяце 252 682 легковушки.

Следом за Германией подтянулась и Франция — Пятая республика переместилась с третьей на вторую строчку. В этой стране в октябре было продано 173 802 машины, что на 1,5% меньше нежели годом ранее. А замыкает лидерскую тройку на сей раз Великобритания, которая в сентябрьском рейтинге, повторимся, располагалась на первом месте: 153 599 авто (-2,9%).

Если, говоря о европейских продажах, мы учитываем и Россию, то нашей необъятной вновь досталась четвертая позиция. Согласно предварительным подсчетам агентства «Автостат», отечественные дилеры сумели пристроить в октябре около 149 000 легковых автомобилей. А это на 9,6% больше чем за аналогичный период 2017-го, когда было продано 136 000 авто.

Пятое место рейтинга крупнейших европейских авторынков сохранила за собой Италия — там автовладельцы приобрели 146 655 легковых машин (-7,4%). Отметим также, что объем продаж в Испании, оказавшейся в этот раз за пределами ТОП-5, сократился в октябре на 6,6% до 88 410 реализованных единиц.