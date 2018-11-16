В Москве водитель Mercedes-Maybach убил такcиста

К месту происшествия прибыли аварийные службы: полицейские, спасатели и машина скорой помощи. Пассажирка 1985 года рождения, которая получила травмы, оказалась зажатой в ловушке на заднем сиденье. Водитель дорогостоящей иномарки, 38-летний мужчина, отделался испугом.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.

Стоит отметить, что последнее время в Москве такси довольно часто попадают в серьезные аварии: в конце лета Nissan протаранил столб и загорелся на юго-западе столицы. Тогда водитель признался, что просто уснул от усталости. Буквально за несколько дней до этого таксист сбил пешеходов в центре города — трое погибших.