Как аудиосистема «зомбирует» водителя и провоцирует на ДТП

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Хип-хоп или русский рок, классика или попса — любая музыка в машине влияет на поведение водителя за рулем. Более того: даже громкость может глобально изменить стиль управления автомобилем! Впрочем, не только автомобилем, но и сознанием.
Эдуард Раскин

Сегодня сложно себе представить автомобиль без магнитолы. Абсолютное большинство новых машин оборудовано проигрывателем с завода даже в самом бюджетном исполнении. Так что музыка льется из каждой открытой форточки.

Предпочтения водителей самые разные: кто-то ценит меланхоличные мотивы, а кто-то врубает рок в любой дыре, куда бы не занесла его судьба. Ученые провели параллели, и выяснили, что количество и качество децибел на квадратный метр автомобильного салона напрямую связаны с аварийностью на дорогах.

Чем выше взятый музыкантами ритм — тем тяжелее кирпич на педали газа. Но, как оказалось, подвигнуть на подвиг могут не только хэви-металл и жесткий эйсид-хаус.

Начать стоит с общего для всех направлений автомузыки — с громкости. Выкрученный «в хрип» радиоприемник может довести до столкновения, даже если из него льется фортепьянный концерт Шостаковича. Великий советский композитор и не догадывался, насколько часто его произведения будут звучать из автомобилей. Может быть потому, что не был автомобилистом от Бога.

Тем не менее, даже классическая музыка на большой громкости перекроет «звук дороги» и приведет к аварии. Водитель, увлеченный прослушиванием, не услышит спасительный гудок или резкий свист тормозов, а в минуты крешендо может и не придать значения посторонним шумам. А зря!

Часто бывает, что брошенный в зеркало бокового вида взгляд, привлеченный тем самым «звуком дороги», может уберечь от серьезной аварии. Слушать музыку надо так, чтобы слышать происходящее вокруг. На Островах Королевы даже ввели штраф за слишком громкое прослушивание музыки за рулем автомобиля!

У классики или блюза, которые слушают в обнимку с рулем, есть одна серьезная особенность: увлекшись гением композитора или мастерством исполнения виртуоза-музыканта, можно забыть о том, где находишься.

Погрузившись в мир звука, можно забыть не только о соседях по пробке, но и о пешеходах, которые одинаково ретиво бросаются под колеса и в ре мажоре, и в фа миноре. Одним словом, полностью погружаться в атмосферу лучше дома, в удобном кресле, а не в дорожной толкотне мегаполиса.

Другое дело — динамичный и ритмичный современный стиль. Тяжелый рок гитарным запилом стимулирует на рекорды не хуже рваного ритма хауса. А уж как у нас «показывают» под «хопчик», будь то RUN-DMC или Скриптонит! Под такой уж точно не уснешь, не замечтаешься. Кровь бежит по жилам с удвоенной скоростью, инстинкты обострены, правая нога — как струна. Приключения начинаются с первых аккордов: ускорение, перестроение и корма замечтавшегося меломана. Снег, холодно, ожидание ДПС.

Порой поклонники «шашечного» стиля вождения, получив дозу агрессивной и динамичной музыки, разгоняют свой автомобиль до космических скоростей прямо в черте города. Последствия в таком случае, к сожалению, не ограничатся ремонтом бампера.

Так что же, Лепс и Шуфутинский для сильной половины, а Басков и Стас Михайлов — для прекрасной? Или простая и однотипная отечественная эстрада? К счастью, есть альтернативы. Например, можно послушать радио, благо, количество утренних и вечерних шоу, прайм-тайм для автомобилистов, позволяет выбирать себе софт под настроение. Другой вариант — аудио книги.

Попробовать это «музыкальное» направление можно сразу на нескольких радиостанциях, которые транслируют литературу в прямом эфире, а проникнувшись — скачать для себя.

Ученые рапортуют, что громкость и стиль музыки напрямую связаны с манерой управления автомобилем. Музыка влияет не только на скорость и своевременность реакции водителя, но и на его настроение. Редакция портала «Автовзгляд» же убеждена, что главное — это внимание и осторожность. А слушать можно все, что угодно. Даже тишину.

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20 декабря 2018
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