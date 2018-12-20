Как аудиосистема «зомбирует» водителя и провоцирует на ДТП

Сегодня сложно себе представить автомобиль без магнитолы. Абсолютное большинство новых машин оборудовано проигрывателем с завода даже в самом бюджетном исполнении. Так что музыка льется из каждой открытой форточки.

Предпочтения водителей самые разные: кто-то ценит меланхоличные мотивы, а кто-то врубает рок в любой дыре, куда бы не занесла его судьба. Ученые провели параллели, и выяснили, что количество и качество децибел на квадратный метр автомобильного салона напрямую связаны с аварийностью на дорогах.

Чем выше взятый музыкантами ритм — тем тяжелее кирпич на педали газа. Но, как оказалось, подвигнуть на подвиг могут не только хэви-металл и жесткий эйсид-хаус.