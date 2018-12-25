Где и когда наладят серийную сборку автомобилей Aurus

Фото: Aurus
Российская компания Aurus, совсем недавно заявившая о себе в мировой автоиндустрии, произвела самый настоящий фурор. Наши коллеги из Британии даже назвали президентский автомобильодним из величайших лимузинов всех времен.Где же наладят сборку этих машин машин?
Светлана Ермолаева

Производство машин Aurus стартует с середины 2020 года на мощностях компании Sollers в Алабуге — особой экономической зоне в Татарстане. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью информагентству ТАСС.

Ожидается, что новая производственная линия, строительством которой займутся в ближайшее время, будет рассчитана на выпуск 5000 автомобилей в год. Сейчас машины отечественной марки собираются, но лишь в единичных экземплярах на площадке ФГУП «НАМИ». Причем пока это только опытные автомобили, которые все еще проходят дополнительные испытания: инженеры продолжают исправлять недоработки.

Ожидается, что в 2021 году, когда конвейер запустят, самая большая доля производства придется на внедорожники Aurus Komendant — примерно 40%. Остальные 60% поделят между собой другие модели: седан и лимузин Aurus Senat и минивэн Arsenal.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», марка Aurus дебютирует в европе в марте следующего года на Женевском автосалоне. Там же впервые предстанет перед широкой публикой якобы даже Luxury-«вездеход» Komendant.

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25 декабря 2018
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