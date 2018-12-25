Где и когда наладят серийную сборку автомобилей Aurus

Производство машин Aurus стартует с середины 2020 года на мощностях компании Sollers в Алабуге — особой экономической зоне в Татарстане. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью информагентству ТАСС.

Ожидается, что новая производственная линия, строительством которой займутся в ближайшее время, будет рассчитана на выпуск 5000 автомобилей в год. Сейчас машины отечественной марки собираются, но лишь в единичных экземплярах на площадке ФГУП «НАМИ». Причем пока это только опытные автомобили, которые все еще проходят дополнительные испытания: инженеры продолжают исправлять недоработки.

Ожидается, что в 2021 году, когда конвейер запустят, самая большая доля производства придется на внедорожники Aurus Komendant — примерно 40%. Остальные 60% поделят между собой другие модели: седан и лимузин Aurus Senat и минивэн Arsenal.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», марка Aurus дебютирует в европе в марте следующего года на Женевском автосалоне. Там же впервые предстанет перед широкой публикой якобы даже Luxury-«вездеход» Komendant.