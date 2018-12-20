В России начали принимать предоплату за Aurus Senat

Пару месяцев назад появилась информация о том, что за автомобилями совместного производства ФГУП «НАМИ» и Sollers Aurus Senat уже выстроилась очередь на два года вперед, и в свободной продаже представительское авто не появится ни в 2019-м, ни в 2020-м году.

Но накануне, как следует из сообщения газеты «Ведомости», компания «Авилон», один из дилеров российского бренда, начала принимать авансовые платежи в размере 1,5 млн. рублей за автомобиль.

Предположительно, «Сенат», представленный в кузове седан и лимузин, оценили в 10 млн. рублей. Но в настоящем соглашении, заключенном между продавцом и производителем, пока не прописаны ни ценник, ни комплектации, ни сроки запуска на рынок.

Напомним, что Aurus Senat впервые предстал перед публикой на президентской инаугурации, потом авто дебютировало на Московском автосалоне. «Россиянина» оснастят 598-сильным мотором V8 с «мягким» гибридом объемом 4,4 л, работающим вкупе с девятискоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода.