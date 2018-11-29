Названы сроки запуска в производство внедорожника Aurus

Согласно плану, Aurus Komendant попадет на конвейер лишь в конце 2020 года или, в крайнем случае, в начале 2021-го. Сейчас инженеры ФГУП «НАМИ» занимаются разработкой предсерийного прототипа люксового «проходимца». Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью информационному агентству ТАСС.

Стоит напомнить, что в продуктовой линейке российской марки представительских авто помимо внедорожника есть уже знакомый нам Aurus Senat в кузове седан и лимузин: модель дебютировала на Московском автосалоне в конце минувшнго лета. Кроме того, позже бренд представит минивэн Arsenal, который уже видели на столичных дорогах и в Астрахани.

В основу всех автомобилей Aurus ляжет одна архитектурная платформа, а под капотом поселится V-образная «восьмерка» объемом 4,4 л мощностью 598 л. с., работающая с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.