Как не лишиться прав, если оставил место ДТП, не заметив, что повредили чужое авто

Безусловно, любое правонарушение предполагает наличие умысла. Но, увы, как показывает практика, даже если вы неумышленно покинули место ДТП, ни сном, ни духом не ведая, что совершили противозаконное действие и поранили чужую «ласточку», пусть даже совсем незначительно — в большинстве случаев пощады вам все равно не будет. Вас лишат права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет. Могут и арестовать на долгих пятнадцать суток (статья 12.27 КоАП).

На первый взгляд, уместно было бы рассчитывать на смягчающие обстоятельства, если бы речь еще шла о штрафе. Но в данном случае придется жертвовать водительскими правами (на минимальный срок один год), либо даже свободой.

Однако все-таки имеется одна единственная возможность совсем избежать наказания за это правонарушение. Но только, если вы убедите суд с помощью соотвествующего экспертного заключения, что нансенный вами ущерб минимален, а вы при этом искренне раскаиваетесь.