Как не лишиться прав, если оставил место ДТП, не заметив, что повредили чужое авто

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Громко слушать музыку за рулем законом не запрещается, хотя это и небезопасно в различных дорожных условиях. Например, при выезде с парковки можно запросто задеть бампером чужое авто и не услышать удара. А ведь за оставление места ДТП санкции у нас довольно жесткие. Как доказать, что вы не заметили нанесенного вами вреда чужому имуществу, и имеет ли смысл это делать, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Безусловно, любое правонарушение предполагает наличие умысла. Но, увы, как показывает практика, даже если вы неумышленно покинули место ДТП, ни сном, ни духом не ведая, что совершили противозаконное действие и поранили чужую «ласточку», пусть даже совсем незначительно — в большинстве случаев пощады вам все равно не будет. Вас лишат права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет. Могут и арестовать на долгих пятнадцать суток (статья 12.27 КоАП).

На первый взгляд, уместно было бы рассчитывать на смягчающие обстоятельства, если бы речь еще шла о штрафе. Но в данном случае придется жертвовать водительскими правами (на минимальный срок один год), либо даже свободой.

Однако все-таки имеется одна единственная возможность совсем избежать наказания за это правонарушение. Но только, если вы убедите суд с помощью соотвествующего экспертного заключения, что нансенный вами ущерб минимален, а вы при этом искренне раскаиваетесь.

В таком случае судья может прекратить дело в связи с малозначительностью совершенного правонарушения и освободить вас от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Ведь, действительно, невозможно догнать на светофоре чью-то машину, снести ей филейную часть и уехать восвояси. А потом доказывать в суде, что вы ничего этого не заметили.

Так что в любом случае смягчающие обстоятельства совсем не помешают. А ваш отъезд с места ДТП будет признан неумышленным, если удастся доказать, что в момент инцидента была плохая видимость в связи с погодными условиями, либо вы при этом слушали музыку, или на улице был сильный шум.

В качестве доказательства обоих аргументов можно предъявить запись видеорегистратора, если там зафиксирована соотвествующая дата, а прибор работал с включенным микрофоном. Кроме того, уместно было бы приобщить к делу свидетелей, либо предоставить видеозапись с уличных камер наблюдения. Согласитесь, с учетом таких последствий, все-таки лучше за рулем всегда быть на чеку, не включать громко медиасистему и во время движения полностью контролировать ситуацию.

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24 декабря 2018
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