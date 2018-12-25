Volkswagen выпустит конкурента Jeep Wrangler и Land Rover Defender

Volkswagen входит в число тех компаний, что решили сфокусировать свое внимание на «зеленых» автомобилях. Вольфсбургцы готовят к премьере сразу несколько моделей электрического семейства I. D. — в их планах значится выпуск аж 20 машин с экологически чистыми агрегатам к 2025 году. Амбициозно!

Помимо прочих автомобилей, публике в ближайшие несколько лет покажут и электрический внедорожник, который, по мнению представителей Volkswagen, сможет навязать конкуренцию настоящим проходимцам Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Предполагается, что модель нарекут T-Rug — по аналогии с T-Cross и T-Roc, новыми кроссоверами марки.

По данным издания AutoBild, в основу Volkswagen T-Rug ляжет модульная платформа MEB, созданная специально для электромобилей. Вероятнее всего, вольфсбургцы выпустят модель в двух исполнениях: с тремя дверями (4500 мм в длину) и с пятью (4850 мм). Максимальная дальность хода новинки на одном заряде аккумулятора составит порядка 550 км.

Прочих технических подробностей о машине пока нет. Очевидно, их раскроют позже — ближе к премьере модели, намеченной на 2022 год.