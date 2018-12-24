АВТОВАЗ выпустит 17 новых моделей

Что подразумевает под этим АВТОВАЗ пока сказать сложно: возможно, речь идет о том, что текущие модели LADA к этому времени переживут и обновление и смену поколения, плюс к этому появятся и совершенно новые автомобили. Но некоторые эксперты утверждают, что инженеры бренда разработают именно восемь новейших машин. Все это произойдет до 2026 года.

Для реализации программы по развитию тольяттинское предприятие уже набрало новый штат инженеров: к работе приступили порядка 400 сотрудников Инжинирингового центра, среди которых много молодых специалистов и новоявленных выпускников профильных ВУЗов.

Кроме того, в компании рассказали о новой философии LADA, по трем основным принципам которой специалисты бренда уже начали работать в текущем году: энергичный дизайн, лучшее качество и за приемлемую цену и уверенность в любых ситуациях. Новый девиз марки: «LADA. Новые горизонты».

Напомним, что в продуктовой линейке марки на сегодняшний момент представлены пять моделей: Granta, Vesta, XRAY, Largus и внедорожник 4x4. Стоит сказать несколько слов и о последней новинке отечественного завода — «заряженной» LADA Vesta Sport. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», самый производительный серийный седан бренда появится в дилерских шоу-румах позже обещанного срока — в январе 2019 года.