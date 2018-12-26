В Калининграде наладят сборку нового Audi Q7

В Сети появилась информация, что на мощностях «Автотора» в скором времени наладят производство Audi Q7. Даже стало известно, что первый экземпляр уже сошел с конвейера. Когда же на калининградском предприятии начнут массово собирать большой немецкий кроссовер?
По предварительным данным, Audi Q7 запустят на конвейер не раньше весны следующего года. Причем речь идет о крупноузловой сборке, сообщает Drom.ru. Правда, порталу «АвтоВзгляд» официальные представители «Автотора» эти сведения комментировать отказались.
Стоит напомнить, что у концерна Volkswagen есть свой завод под Калугой. И возникает совершенно справедливый вопрос, почему Audi не запустит модель на этом предприятии. Ответ на поверхности: калужский автозавод специализируется на производстве машин по полному циклу. Чтобы начать собирать премиальный кроссовер по такому методу, придется вложить кругленькую сумму в организацию.
Скорее всего, инвестиции попросту не окупятся. А на калининградском предприятии, которое «заточено», в том числе, и под «отверточную» сборку, открыть новую линию гораздо проще.
Напомним, что на сегодняшний день из ворот «Автотора» выезжают автомобили BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6. Кроме того, и вся продуктовая линейка Genesis, седаны Hyundai Elantra и Sonata, «паркетники» Tucson и Santa Fe, а также 11 моделей KIA.