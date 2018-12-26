В Калининграде наладят сборку нового Audi Q7

По предварительным данным, Audi Q7 запустят на конвейер не раньше весны следующего года. Причем речь идет о крупноузловой сборке, сообщает Drom.ru. Правда, порталу «АвтоВзгляд» официальные представители «Автотора» эти сведения комментировать отказались.

Стоит напомнить, что у концерна Volkswagen есть свой завод под Калугой. И возникает совершенно справедливый вопрос, почему Audi не запустит модель на этом предприятии. Ответ на поверхности: калужский автозавод специализируется на производстве машин по полному циклу. Чтобы начать собирать премиальный кроссовер по такому методу, придется вложить кругленькую сумму в организацию.