5 самых доступных корейских кроссоверов трехлетнего возраста

Автопром Южной Кореи уверенно набирает очки, и сегодня качественный уровень продукции популярных производителей из этой Страны утренней свежести приятно радует отечественных автолюбителей. Недорогой и надежный кроссовер — всегда желанный гость на нашем рынке, и особенно на вторичном. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные корейские паркетники не старше 2015 года.
Четыре из пяти участников рейтинга доступны по цене в пределах 800 000 рублей, и только последний существенно превысил этот рубеж. Нетрудно догадаться, что подавляющее большинство SUV в указанной категории оказались компактными моделями.
Но главное, что наиболее распространенным предложением на «вторичке» оказался самый популярный кроссовер на официальном рынке — корейский бестселлер Hyundai Creta.
SsangYong Actyon
Самая доступная модель в указанной категории — SsangYong Actyon второго поколения (версия после рестайлинга). Автомобиль 2015 года с пробегом от 60 000 километров доступен минимум за 720 000.
«Кореец» оснащен бензиновым 2-литровым мотором мощностью 149 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Речь идет о переднеприводной версии. Что касается варианта 4х4, то такой Actyon можно приобрести уже за 750 000 рублей, но с более внушительным рабочим стажем.
Популярный KIA Sportage третьего поколения 2015 года выпуска с пробегом от 80 000 километров предлагается минимум за 770 000 «деревянных».
Речь идет о переднеприводном автомобиле с 2-литровым 150-сильным мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Более богатые комплектации, оснащенные «автоматом» и системой полного привода, оценены в 850 000 «деревянных».
Hyundai Creta
За 800 000 рублей на вторичном рынке доступны младшие переднеприводные версии популярного корейского паркетника Hyundai Creta 2016 года выпуска с пробегом от 100 000 километров.
Такой автомобиль укомплектован 123-сильной «четверкой» объемом 1,6 л, который работает в паре с шестистуенчатой механической коробкой передач. На версии с шестискоростным «автоматом» можно рассчитывать минимум за 850 000. Эта корейская модель в указанной категории самая распространенная.
Примерно в той же ценовой категории (от 800 000 рублей) предлагается еще один компактный корейский SUV — Hyundai ix35 2015 года выпуска с пробегом от 100 000 верст. Но таких машин, в сравнении с Creta, на вторичном рынке предлагается гораздо меньше.
Речь идет о переднеприводных автомобилях с 2-литровым мотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Hyundai Tucson
Еще один представитель популярного бренда выделяется в нашем рейтинге более крупными габаритами и более высокой ценой. Hyundai Tucson 2016 года выпуска с пробегом от 100 000 километров можно приобрести за 1 100 000 рублей.
Речь идет о начальной переднеприводной комплектации с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Богатые комплектации доступны за 1 200 000 – 1 250 000 рублей, но таких предложений не так много.