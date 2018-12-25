5 самых доступных корейских кроссоверов трехлетнего возраста

Четыре из пяти участников рейтинга доступны по цене в пределах 800 000 рублей, и только последний существенно превысил этот рубеж. Нетрудно догадаться, что подавляющее большинство SUV в указанной категории оказались компактными моделями.

Но главное, что наиболее распространенным предложением на «вторичке» оказался самый популярный кроссовер на официальном рынке — корейский бестселлер Hyundai Creta.