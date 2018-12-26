Volkswagen ставит новые рекорды

С начала года калужский завод выпустил 143 500 машин, а мощности в Нижнем Новгороде обеспечили выход 56 500 авто. Рекорды бьет и производство моторов: их собрали больше на 56,3%. Всего с конвейера сошла 161 000 двигателей. Причем 20 000 автомобилей и 44 000 движков — на экспорт.

Напомним, что завод Volkswagen в Калуге собирает для российских потребителей три модели: кроссовер Volkswagen Tiguan, бюджетный седан Polo и чешский лифтбэк Skoda Rapid. Кроме того, это предприятие выпускает бензиновый мотор MPI объемом 1,6 л в двух вариантах форсировки — 90 и 110 л. с. Такими движками комплектуются те же Polo и Rapid, а также VW Jetta и Skoda Octavia.

С предприятия в Нижнем Новгороде выезжают еще две чешских модели: Octavia и Kodiaq, который запустили на отечественный конвейер в начале этого года. Кстати, у нас «паркетник», кроме стандартной версии, представлен еще и в вариантах Scout, Sportline, Laurin&Klement и Hockey Edition. Ценник на кроссовер стартует от 1 389 000 рублей.