Первый Porsche на батарейках получит версию Turbo

По какой-то причине маркетологи Porsche решили топовую модификацию автомобиля на батарейках назвать Turbo. Хотя это понятие к электромоторам с технической точки зрения применить нельзя. Судя по всему, бренд решил таким наиболее понятным образом обозначить самый производительный электромобиль, а также привлечь к новинке внимание клиентов.

По предварительным данным, силовая установка авто в самой младшей модификации будет развивать 400 л. с., а электрокару с приводом на обе оси достанется агрегат с двумя моторами с суммарной отдачей в 500 «лошадей». «Заряженный» Taycan Turbo будет приводиться в движение электричеством от двух электродвижков помощнее, которые выдают 600 л. с.