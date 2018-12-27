Первый Porsche на батарейках получит версию Turbo

Немцы сообщили, что электрический Porsche Taycan будет предложен в трех вариантах, включая 4s и версию Turbo. Вместе с тем представители марки рассказали, что ценник на электрокар будет начинаться от 90 000 долларов, что по актуальному курсу соответствует примерно 6,2 млн. рублей.
По какой-то причине маркетологи Porsche решили топовую модификацию автомобиля на батарейках назвать Turbo. Хотя это понятие к электромоторам с технической точки зрения применить нельзя. Судя по всему, бренд решил таким наиболее понятным образом обозначить самый производительный электромобиль, а также привлечь к новинке внимание клиентов.
По предварительным данным, силовая установка авто в самой младшей модификации будет развивать 400 л. с., а электрокару с приводом на обе оси достанется агрегат с двумя моторами с суммарной отдачей в 500 «лошадей». «Заряженный» Taycan Turbo будет приводиться в движение электричеством от двух электродвижков помощнее, которые выдают 600 л. с.
О последних, кстати, известно, что они помогают автомобилю разогнаться с нуля до сотни за 3,5 секунды. В такую силовую установку входит комплект аккумуляторов, позволяющих на одном заряде проехать до 500 км.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новинки дебютирует в следующем году, а у дилеров появится в 2020-м. В данный момент на будущий электромобиль уже можно оформить предзаказ в Европе и Соединенных Штатах с депозитом в 2500 долларов (173 000 рублей). Говорить о том, появится ли новинка на российском рынке, пока рановато.