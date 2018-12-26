Почему, покупая машину, не нужно гнаться за ее мощностью

Подыскивая новенькую машину, многие водители без колебаний отсеивают варианты с маломощными двигателями — мол, чем больше «лошадок» под капотом, тем априори лучше. Однако если вдуматься, это совсем не так. Почему не нужно гнаться за «динамичными» автомобилями, даже если бюджет более-менее позволяет, объяснит портал «АвтоВзгляд».
Единственный аргумент против приобретения мощной машины, который реально остужает пыл большинства водителей — это безжалостный транспортный налог. Практически все думают наперед, понимая, что автомобиль купить мало — его необходимо еще и содержать. А ведь есть и другие доводы в пользу менее бодрой модели. Портал «АвтоВзгляд» нашел еще три причины отказаться от авто, располагающего внушительным табуном под капотом.
МОЩНОСТЬ VS МОМЕНТ
Ни для кого не секрет, что схожие по габаритам автомобили с аналогичной мощностью двигателей порой обладают различными динамическими характеристиками. И причиной тому — разница в крутящем моменте, который, грубо говоря, толкает машину вперед. Так вот, если вы хотите обзавестись шустрым транспортом, то ориентироваться при выборе железного друга нужно не на «л. с.», а на «Нм».
СОСУЩИЙ ДЕНЬГИ
Даже блондинки понимают, что Volkswagen Touareg, вооруженный V-образной «турбошестеркой» в 309 сил, потребляет топливо с большим аппетитом, нежели кроха Ravon R2, укомплектованный 85-сильным моторчиком. Так себе аргумент? Тогда напомним про возможный дорогостоящий ремонт силового агрегата, особенно если тот оборудован одной или несколькими турбинами. Вы точно сможете содержать вожделенный мощный авто?
КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ
Если вам по карману шустрая машина, то вы, наверное, обитаете в мегаполисе. А разогнаться до «приятных» скоростей в городе, как известно, весьма проблематично: то пробки притормозят, то камеры фотофиксации, расположенные чуть ли на каждом фонаре. И нужны вам прожорливые «лошади» под капотом, когда с «городскими» задачами спокойно справляются и малолитражки?
Мы выяснили, что на динамику автомобиля влияет не столько мощность мотора, сколько его крутящий момент. Тем не менее, все же постараемся ответить на вопрос, какое количество «скакунов» требуется, чтобы вполне комфортно чувствовать себя на дороге — не краснеть за черепаший разгон на светофоре и затяжной обгон на трассе — но при этом и не разориться на неизбежных налогах, ремонтах и бензинах.
Так, если вы подыскиваете субкомпактную машину (А-класс) жене — то 80—100 сил под капотом будет достаточно. Автомобилям покрупнее, относящимся к сегментам B и C соответственно, нужно уже порядка 100—130 «лошадок». Небольшим кроссоверам хватает 150—180 л. с., чтобы не разочаровывать владельца, полноразмерным — 200—250. А те, кто могут позволить себе внедорожник или роскошный седан, пусть ориентируются на 250—300 л. с.