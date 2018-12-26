Почему, покупая машину, не нужно гнаться за ее мощностью

Единственный аргумент против приобретения мощной машины, который реально остужает пыл большинства водителей — это безжалостный транспортный налог. Практически все думают наперед, понимая, что автомобиль купить мало — его необходимо еще и содержать. А ведь есть и другие доводы в пользу менее бодрой модели. Портал «АвтоВзгляд» нашел еще три причины отказаться от авто, располагающего внушительным табуном под капотом.

МОЩНОСТЬ VS МОМЕНТ

Ни для кого не секрет, что схожие по габаритам автомобили с аналогичной мощностью двигателей порой обладают различными динамическими характеристиками. И причиной тому — разница в крутящем моменте, который, грубо говоря, толкает машину вперед. Так вот, если вы хотите обзавестись шустрым транспортом, то ориентироваться при выборе железного друга нужно не на «л. с.», а на «Нм».