Tesla Roadster стал героем «левого» видеоролика

Видео с Tesla Roadster в главной роли опубликовали не на официальном канале марки. Создателем довольно реалистичного рендера стал неизвестный пользователь The Yazuki. Судя по всему, в основу ролика легли ранее изданные изображения. И совершенно не факт, что серийный электрокар будет выглядеть именно так. Но видеоклип определенно подсластит время ожидания новой модели.

Предполагается, что ценник на новинку будет стартовать с 200 000 долларов, что в рублях по актуальному курсу — более 13,5 млн. Основные технические характеристики авто глава марки Илон Маск пока держит в секрете. Но для затравки все же раскрыл некоторые цифры: спорткупе разгоняется до первой сотни за 1,9 секунды.