Tesla Roadster стал героем «левого» видеоролика

Поклонники электрокаров распространили в Сети видео с новым Tesla Roadster, причем ролик успел стать вирусным. И хотя все уже начали привыкать к тому, что новая продукция американского бренда появляется на свет с опозданием относительно официально заявленных сроков, любители «зеленого» транспорта все же надеются, что родстер будет готов к дебюту в 2020 году.
Видео с Tesla Roadster в главной роли опубликовали не на официальном канале марки. Создателем довольно реалистичного рендера стал неизвестный пользователь The Yazuki. Судя по всему, в основу ролика легли ранее изданные изображения. И совершенно не факт, что серийный электрокар будет выглядеть именно так. Но видеоклип определенно подсластит время ожидания новой модели.
Предполагается, что ценник на новинку будет стартовать с 200 000 долларов, что в рублях по актуальному курсу — более 13,5 млн. Основные технические характеристики авто глава марки Илон Маск пока держит в секрете. Но для затравки все же раскрыл некоторые цифры: спорткупе разгоняется до первой сотни за 1,9 секунды.
Его максимальная скорость составляет более 400 км/ч. В движение автомобиль приводится тремя электромоторами (один — на передней оси и два — на задней) с максимальным крутящим моментом в 10 000 Нм. Запас хода — почти 1000 км.
Причем, предзаказ на пока несуществующую новинку уже можно оформить и в России. С весны этого года заявки на авто начала принимать компания Tesla Moscow Club. Чтобы стать будущим владельцем самого быстрого электрокара в мире нужно внести как минимум 3,6 млн. рублей.