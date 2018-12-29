Внешность нового Mercedes-Benz CLA раскрывают по частям

Пару недель назад в компании уже показали одно изображение следующего Mercedes-Benz CLA, засветив на нем заднее крыло авто. На этот раз, чтобы сохранить интригу, был опубликован в соцсетях свежий пятнадцатиминутный видеоролик. На нем отчетливо виден силуэт машины, а также можно различить форму дневных ходовых огней. Судя по всему, новинка сохранит некоторые черты головной оптики своего предшественника.

Напомним, что мировая премьера CLA новой генерации состоится восьмого января. Вместе с автомобилем дебютирует продвинутая информационно-развлекательная система MBUX, пережившая смену поколения. Кстати, впервые эта мультимедиа была представлена ровно год назад на той же выставке.