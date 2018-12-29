Внешность нового Mercedes-Benz CLA раскрывают по частям

Штутгартцы не смогли удержаться от того, чтобы за два дня до Нового года не подразнить поклонников бренда еще одним тизером нового Mercedes-Benz CLA. Четырехдверное купе дебютирует на выставке бытовой электроники в CES в Лас-Вегасе в начале следующего года.
Пару недель назад в компании уже показали одно изображение следующего Mercedes-Benz CLA, засветив на нем заднее крыло авто. На этот раз, чтобы сохранить интригу, был опубликован в соцсетях свежий пятнадцатиминутный видеоролик. На нем отчетливо виден силуэт машины, а также можно различить форму дневных ходовых огней. Судя по всему, новинка сохранит некоторые черты головной оптики своего предшественника.
Напомним, что мировая премьера CLA новой генерации состоится восьмого января. Вместе с автомобилем дебютирует продвинутая информационно-развлекательная система MBUX, пережившая смену поколения. Кстати, впервые эта мультимедиа была представлена ровно год назад на той же выставке.
Модель построили на модульной платформе MFA, разработанной специально для компактных авто. По предварительным данным, в моторной линейке ожидается 190-сильный турбомотор объемом 2 л. А машину в топовом варианте, вероятно, оснастят двухлитровым движком с отдачей в 306 «лошадей».
Стоит сказать, что через некоторое время «мерседесовцы» покажут и CLA в кузове Shooting Brake. Правда, точной датой представители бренда пока не поделились.