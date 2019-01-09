Названы самые популярные в России авто с механической коробкой передач

Так, наибольшей популярностью среди автомобилей с механической коробкой передач у наших сограждан пользуются машины LADA. За неполный прошлый год шоу-румы официальных дилеров отечественной марки покинули 295 400 легковушек с тремя педалями.

На второй строчке рейтинга самых востребованных автомобилей с МКП расположилась продукция Renault — в январе-ноябре 2018 года россияне приобрели 94 000 машин на «механике». Замыкает же лидерскую тройку с результатом в 41 400 реализованных авто компания KIA.

Помимо этих трех брендов, неплохими продажами автомобилей на «ручке» могут похвастать Hyundai и Volkswagen, пристроившие в прошлом году 39 000 и 32 900 машин с МКП соответственно.

В ТОП-10, по данным агентства «Автостат», также вошли Skoda (27 800 шт.), Nissan (26 100 шт.), Chevrolet — то есть GM-АВТОВАЗ — (25 700 шт.), УАЗ (18 100 шт.) и Datsun (15 000 шт.).