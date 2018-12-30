Что категорически нельзя делать на мойках самообслуживания

Ездить на чистом автомобиле нравится всем, ну, или почти всем, если брать в расчет совсем равнодушных к внешнему виду собственной машины и личному имиджу. Последнее время в угоду потребителю всюду начали открывать автомойки самообслуживания, где можно сэкономить, не переплачивая за чужой труд. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как не навредить автомобилю в такой «автобане».
В России не на дорогах относительно чисто всего несколько теплых месяцев в году, а в остальное время — слякоть вперемежку с грязью и реагентами. В «автобаню» можно заезжать хоть через день. Да только выливается это в копеечку. Поэтому популярность моек самообслуживания продолжает расти. Но и в таком простом деле, как помывка авто, есть свои нюансы. Казалось бы, чего сложного — облил водой, потом пеной, смыл и можно ехать. Но оказалось, что можно и навредить своей «ласточке» вплоть до того, что она просто не сможет покинуть автомойку своим ходом.
Запрет на тряпки
Когда пользуешься автомойкой самообслуживания, приходится действовать довольно быстро, потому что время — деньги. То есть здесь водитель действительно платит за время. Как правило, на то, чтобы привести машину в порядок, должно уходить не больше десяти минут на все. И если рука еще не набита, нет никаких гарантий, что после помывки на блестящем мокром боку автомобиля не останутся мелкие крупицы выли и песка. Ведь на влажной поверхности их сразу не заметить: грязные разводы будут видны лишь после того, как авто подсохнет.
Так что водить тряпкой после «душа» по лакокрасочному покрытию крайне не рекомендуется — останутся микроцарапины. И чтобы потом навести лоск, придется полировать, а это никак уже нельзя назвать экономией. Кстати, на многих таких мойках даже в правилах прописано: тряпкой протирать нельзя. На протирку уходит много времени, за которое клиент не платит. Поэтому дежурный попросит отъехать в сторонку и не занимать место под навесом.
И чтобы не оставалось потеков после основной мойки, придется потрать еще пару минут и несколько монет и воспользоваться программой «Блеск и сушка». Эта опция позволяет облить авто деминерализованной водой, смешанной со специальным веществом, помогающим поверхности быстрее высохнуть. После этой процедуры вытирать машину не нужно.
На моторе лучше не экономить
Заглянул под капот, понял, что слой многолетней пыли покрывает все поверхности, и подумал: неплохо бы помыть. И, какая удача, как раз собираешься на мойку самообслуживания. Но шальную мысль сполоснуть там мотор лучше сразу отбросить.
Вода из пистолета под давлением вполне может попасть в электрические цепи. И тогда после «влажной уборки» есть все шансы не завестись, а в худшем случае добиться замены блока управления двигателем. Ведь даже на обычной мойке ни один специалист с «Керхером» в руках не даст вам никаких гарантий.
В подкапотном пространстве стоит наводить чистоту с помощью специальной «химии», следуя определенным строгим правилам. Причем предварительно все электронные узлы нужно защитить влагонепроницаемым материалом. В этом случае стоит отказаться от сомнительной экономии. Возможно даже, за этой услугой лучше обратиться в проверенный автосервис.
Стекло — дело тонкое
Приезжая на автомойку обязательно нужно обратить внимание на состояние лобового стекла — здесь тоже есть одна тонкость. Причем речь идет о любой мойке, где используют водяной пистолет высокого давления. Если на стекле есть трещина от прилетевшего камешка или даже скол с разбегающимися лучиками, то стоит быть аккуратнее и, по возможности, не направлять струю воды на это место.
Дело в том, что вода из пистолета подается под давлением не менее 120 бар, а это чуть больше 122 кг силы на кубический сантиметр. Под таким давлением трещины могут расползтись. И вместо того, чтобы уехать с мойки в чистом автомобиле и в хорошем настроении, автовладелец покинет автопомывочную с мыслью о теперь уже неизбежной замене «лобовухи». Так что перед тем, как заехать на автомойку, лучше сначала подлатать стекло в сервисном центре.
Расплачивайтесь мелочью
Чтобы случайно не переплатить на мойке самообслуживания, не стоит «кормить» автомат, принимающий оплату, крупными купюрами. Скорее всего, сдачу он не вернет: вода будет литься до тех пор, пока не кончится полученный лимит. Так что запаситесь мелочью и рассчитывайтесь за каждый этап отдельно.
Правда, не везде автомат принимает наличные: на некоторых автомойках деньги сначала меняешь на жетоны, а их уже опускаешь в монетоприемник. Но самый лучший способ не обмануться — внимательно читать правила использования и четко следовать инструкции.
Пользоваться такой услугой зимой отважится не каждый. Но стоит сказать, что большинство станций могут нормально функционировать до тех пор, пока столбик термометра держится выше −20 градусов Цельсия. Как правило, в холодное время из пистолета подается теплая вода, а под колесами поддерживается температура около трех градусов выше нуля, чтобы не образовывался лед, и вода спокойно стекала в систему рециркуляции.
Но для чистки авто в таких погодных условиях придется подготовиться. Лучше не мыть машину, предварительно не обработав все резинки и замочные скважины силиконовой смазкой. Иначе перестанут работать замки и опускаться боковые стекла, схваченные льдом. Опять же трещины на «лобовухе»: если их количество не увеличит удар воды под давлением, то свое дело сделает та же вода, которая попадает в зазор и, замерзая, расширяется. И кстати, на мойку с самообслуживанием лучше надеть непромокаемую обувь. Берегите себя.