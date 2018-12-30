Что категорически нельзя делать на мойках самообслуживания

В России не на дорогах относительно чисто всего несколько теплых месяцев в году, а в остальное время — слякоть вперемежку с грязью и реагентами. В «автобаню» можно заезжать хоть через день. Да только выливается это в копеечку. Поэтому популярность моек самообслуживания продолжает расти. Но и в таком простом деле, как помывка авто, есть свои нюансы. Казалось бы, чего сложного — облил водой, потом пеной, смыл и можно ехать. Но оказалось, что можно и навредить своей «ласточке» вплоть до того, что она просто не сможет покинуть автомойку своим ходом.

Запрет на тряпки

Когда пользуешься автомойкой самообслуживания, приходится действовать довольно быстро, потому что время — деньги. То есть здесь водитель действительно платит за время. Как правило, на то, чтобы привести машину в порядок, должно уходить не больше десяти минут на все. И если рука еще не набита, нет никаких гарантий, что после помывки на блестящем мокром боку автомобиля не останутся мелкие крупицы выли и песка. Ведь на влажной поверхности их сразу не заметить: грязные разводы будут видны лишь после того, как авто подсохнет.