Немцы представили новый Porsche 911 с открытым верхом

Porsche 911 Cabriolet, как и купе, первоначально выйдет в двух версиях: заднеприводной Carrera S и Carrera 4S с приводом на все колеса. Автомобиль приводится в движение трехлитровой «турбошестеркой» мощностью 450 л. с., работающей в паре с недавно разработанной восьмиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением.

Движок помогает авто в версии Carrera S разогнаться с нуля до 100км/ч за 3,9 секунды. Причем его максимальная скорость — 306 км/ч. Кабриолет в полноприводном варианте достигает первой сотни за 3,8 секунды, а его самая высокая скорость доходит до 304 км/ч.

Впервые открытый Porsche 911 оснастили спортивной подвеской Porsche Active Suspension Management (PASM) с более жесткими и короткими пружинами. Причем дорожный просвет сократился на 10 мм.

Еще одна обновка: электронный помощник Wet Mode. Система определяет, на сколько влажное дорожное покрытие под колесами авто, и дает советы водителю переключиться в специальный режим движения.

Напомним, что в конце прошлого года российским потребителям привезли Porsche 911 нового, восьмого по счету поколения с ценником, стартующим от 8 116 000 рублей.