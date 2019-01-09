Состоялся дебют нового Mercedes-Benz CLA

Под капотом Mercedes-Benz CLA спрятался двухлитровый мотор мощностью 225 л. с., агрегатированный с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с парой сцеплений и системой заднего привода.

На рынок модель запустят только в мае. Тогда же авто предстанет в других вариантах: с дизельными движками, с механической коробкой и с фирменным полным приводом 4MATIC.

Как уже писал портал «АвтоВзгдяд», выбор места мировой премьеры не случаен, хоть и на первый взгляд немного абсурден: на выставке дебютировал не столько сам автомобиль, сколько модифицированная информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience).