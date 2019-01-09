Состоялся дебют нового Mercedes-Benz CLA

Подразнив в конце года парой тизеров, штутгартцы привезли на выставку бытовой электроники (CES-2019) в Лас-Вегас Mercedes-Benz CLA нового поколения. Четырехдверное купе предстало перед публикой лишь в одной модификации.
Под капотом Mercedes-Benz CLA спрятался двухлитровый мотор мощностью 225 л. с., агрегатированный с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с парой сцеплений и системой заднего привода.
На рынок модель запустят только в мае. Тогда же авто предстанет в других вариантах: с дизельными движками, с механической коробкой и с фирменным полным приводом 4MATIC.
Как уже писал портал «АвтоВзгдяд», выбор места мировой премьеры не случаен, хоть и на первый взгляд немного абсурден: на выставке дебютировал не столько сам автомобиль, сколько модифицированная информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience).
Мультимедиа сменила поколение и теперь ее функциями можно управлять с помощью жестов, не прикасаясь ни к монитору, ни к кнопкам. Взмахом руки активируется массаж или включается подсветка. Причем о"примочка" работает при любом освещении и даже в полной темноте.
Стоит отметить, что в скором времени представят Mercedes-Benz CLA в кузове Shooting Brake. Так же как и предшественник, новая премиальная «четырехдверка» и элегантный универсал, будут собираться на заводе в венгерском Кечкемете. По предварительным данным, в России новый CLA появится в начале лета.