Почему вредно долго прогревать мотор машины

Согласно ПДД, в жилых зонах запрещена стоянка с работающим двигателем, а следовательно прогревать мотор на холостых оборотах дольше пяти минут во дворе нельзя. В Москве и Питере за это оштрафуют на 3000 рублей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это не единственный повод избегать продолжительной работы автомобиля на холостых оборотах…
Не исключено, что опасений по этому поводу могло быть и меньше, если бы не возрастающая мода в современном автопроме на малолитражные моторы с турбонаддувом. Такие двигатели совсем не радуют своим ограниченным ресурсом, и не стоит забывать, что пробег на одометре — весьма условный показатель рабочего стажа в отличие от количества моточасов (часов, которые отработал мотор). То есть долгоиграющие холостые обороты для турбомоторов — непозволительная роскошь.
К тому же, повышенный износ любого движка сопровождается другими проблемами, вызванными злоупотреблением таким режимом. На малых оборотах в силовом агрегате снижается уровень давления масла, при этом оно начинает хуже циркулировать. Если мотор вхолостую работает более десяти-пятнадцати минут, то в камеры сгорания цилиндров поступает ограниченное количество горючей смеси. Но с учетом низких оборотов даже при небольшом ее содержании, она не успевает сгореть в полном объеме, а это существенно повышает нагрузку на двигатель.
Кстати, простаивая таким образом в долгих пробках, иногда даже можно почувствовать запах несгоревшего горючего, которое «выплевывает» глушитель вместе с отработанными газами. К тому же продолжительная работа двигателя на холостом ходу может привести к перегреву катализатора и его выходу из строя.
Другая проблема неумеренного использования низких и холостых оборотов считается высокая вероятность образования сажевых отложений на свечах зажигания. Нагар значительно влияет на их функциональность, повышает расход топлива и снижает мощность автомобиля. Кроме того, самое вредное для мотора — работа в холодном состоянии, что актуально зимой: чем быстрее прогреется движок, тем лучше.
О ресурсе мотора могут рассказать те, кто сталкивался с работой автотранспорта на северах. Заполярные условия диктуют свои правила эксплуатации, и там люди вынуждены мириться с чрезвычайно высоким износом силовых агрегатов. Ведь в условиях долгой зимы автомобильная техника иногда непрерывно работает по несколько месяцев, когда шоферы, вкалывая в тундре вахтовым методом, вынуждены в машинах жить. Моторы самоотверженно накручивают холостые обороты, спасая людей от лютой стужи и вырабатывая свой ресурс.