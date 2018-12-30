Почему вредно долго прогревать мотор машины

Не исключено, что опасений по этому поводу могло быть и меньше, если бы не возрастающая мода в современном автопроме на малолитражные моторы с турбонаддувом. Такие двигатели совсем не радуют своим ограниченным ресурсом, и не стоит забывать, что пробег на одометре — весьма условный показатель рабочего стажа в отличие от количества моточасов (часов, которые отработал мотор). То есть долгоиграющие холостые обороты для турбомоторов — непозволительная роскошь.

К тому же, повышенный износ любого движка сопровождается другими проблемами, вызванными злоупотреблением таким режимом. На малых оборотах в силовом агрегате снижается уровень давления масла, при этом оно начинает хуже циркулировать. Если мотор вхолостую работает более десяти-пятнадцати минут, то в камеры сгорания цилиндров поступает ограниченное количество горючей смеси. Но с учетом низких оборотов даже при небольшом ее содержании, она не успевает сгореть в полном объеме, а это существенно повышает нагрузку на двигатель.