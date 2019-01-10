Российский завод Hyundai бьет рекорды

При этом надо отметить, что российское предприятие Hyundai уверенно наращивает объемы производства уже третий год подряд. Напомним, что сегодня на заводе собирают две модели: седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta. Обе модели входят в первую пятерку самых популярных автомобилей в России.

Представители бренда рассказали порталу «АвтоВзгляд», что за отчетный период компании удалось практически в два раза увеличить экспорт машин (до 11 800 авто). Больше всего продукции ушло на рынки Казахстана и Беларуси.

Стоит сказать, что в ушедшем году автозавод отметили сразу двумя премиями: как обладателя лучшей стратегии по эффективности, и как «Лидера по производительности труда в машиностроении».

Напомним, что не так давно завод заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК): до 2027 года в предприятие вложат 16,9 млрд. рублей. К этому времени корейцы планируют модернизировать производство, обновить российскую продуктовую линейку и построить Центр исследований и разработок.