Автомобили Hyundai будут заводиться от отпечатка пальца

Компания Hyundai объявила, что первой в мире оснастит свои автомобили сканером отпечатков пальцев. Технология позволяет открывать машину и заводить мотор без ключа: его роль сыграет узор папиллярных линий, который у каждого человека на Земле уникален.
Впервые новую технологию опробуют на кроссовере Hyundai Santa Fe нового поколения, который запустят на рынок в первом квартале следующего года.
Инженеры оснастят специальными датчиками дверные ручки и кнопку запуска мотора. Но на этом разработчики не остановились: зашифрованные данные отправляются на бортовой компьютер, который опознает человека и активирует индивидуальные настройки: регулирует сиденья и угол наклона боковых зеркал.
В дальнейшем разработчики планируют научить систему регулировать температуру в салоне, положение руля и выполнять другие функции в соответствии с предпочтениями конкретного водителя.
Представители Hyundai утверждают, что эти технологии в пять раз надежнее автомобильного ключа: отпечаток подделать сложнее, а вероятность того, что датчики ошибутся, составляет 1 к 50 000.
Первые Santa Fe с высокотехнологичной обновкой появятся не во всех странах, но в будущем компания планирует представить ноу-хау на большинстве рынков. О том, когда кроссовер со сканером появится в России, пока не уточняется.
Напомним, что Hyundai Santa Fe, который открывает от приложенного к сенсору пальца уже представили в Китае полтора месяца назад на мотор-шоу в Гуанчжоу. Технологией оснастили авто в удлиненной версии, которую только покупателям из КНР.