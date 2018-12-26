Автомобили Hyundai будут заводиться от отпечатка пальца

Представители Hyundai утверждают, что эти технологии в пять раз надежнее автомобильного ключа: отпечаток подделать сложнее, а вероятность того, что датчики ошибутся, составляет 1 к 50 000.

Первые Santa Fe с высокотехнологичной обновкой появятся не во всех странах, но в будущем компания планирует представить ноу-хау на большинстве рынков. О том, когда кроссовер со сканером появится в России, пока не уточняется.

Напомним, что Hyundai Santa Fe, который открывает от приложенного к сенсору пальца уже представили в Китае полтора месяца назад на мотор-шоу в Гуанчжоу. Технологией оснастили авто в удлиненной версии, которую только покупателям из КНР.