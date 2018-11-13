Европейские Ford Focus поедут на российских запчастях

Представители отечественного завода сообщают, что этого количества будет достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности зарубежных предприятий и стать эксклюзивным поставщиком.

В список деталей вошли кузовные панели, в том числе элементы переднего и заднего бамперов, а также передние крылья. Кроме них, в Европу поедут потолочная обивка и внутренние панели дверей и боковин. Прежде чем отправить запчасти, у нас кузовные детали будут варить и покрывать грунтовкой.

Стоит отметить, что это не первый проект по поставкам деталей за рубеж: в общей сложности Ford Sollers отвозит европейцам комплектующие уже порядка 100 наименований. Так, с октября прошлого года на мощности подразделения Ford в румынском городе Крайова поступают детали для кузовов, стекла и элементы салона для кроссовера EcoSport нового поколения.