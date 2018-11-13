Европейские Ford Focus поедут на российских запчастях

Фото: Ford
Компания Ford Sollers сообщает, что завод во Всеволожске будет обеспечивать европейские предприятия деталями для сборки Ford Focus. Российское производство собирается экспортировать комплектующие более двух десятков наименований. Каждый год запчасти будут уходить в объеме 120 000 единиц.
Светлана Ермолаева

Представители отечественного завода сообщают, что этого количества будет достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности зарубежных предприятий и стать эксклюзивным поставщиком.

В список деталей вошли кузовные панели, в том числе элементы переднего и заднего бамперов, а также передние крылья. Кроме них, в Европу поедут потолочная обивка и внутренние панели дверей и боковин. Прежде чем отправить запчасти, у нас кузовные детали будут варить и покрывать грунтовкой.

Стоит отметить, что это не первый проект по поставкам деталей за рубеж: в общей сложности Ford Sollers отвозит европейцам комплектующие уже порядка 100 наименований. Так, с октября прошлого года на мощности подразделения Ford в румынском городе Крайова поступают детали для кузовов, стекла и элементы салона для кроссовера EcoSport нового поколения.

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13 ноября 2018
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