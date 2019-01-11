Peugeot и Citroёn расширяют гарантию на свои автомобили в России

Фото: PSA
С начала нового года концерн PSA расширяет гарантию на пассажирские автомобили марок Peugeot и Citroёn до трех лет или до 100 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, французы дают гарантию от сквозной коррозии кузовных панелей на 12 лет.
Светлана Ермолаева

Новые условия обслуживания получили автомобили Peugeot 408, 2008, 3008, 5008 и Traveller, а также седан Citroёn С4, псевдокроссовер С3 Aircross, минивэн Grand C4 SpaceTourer и фургон SpaceTourer, проданные с первого января.

Кроме увеличенного гарантийного срока покупатели могут сэкономить на дальнейшем обслуживании, заключив сервисный контракт: он помогает автовладельцу зафиксировать стоимость услуг, чей тариф периодически растет из-за нестабильности рубля. Кроме того, такие клиенты могут рассчитывать на круглосуточную техническую помощь в пути.

Стоит отметить, что все гарантии и контракты передаются по наследству новому владельцу, если авто продали до истечения договорных сроков.

Кстати, автовладельцы могут записаться на ТО к официальному дилеру через онлайн-сервис и воспользоваться калькуляцией, подсчитав стоимость работ заранее.

Напомним, что на коммерческий транспорт Группа PSA оставляет гарантию до двух лет без ограничения по пробегу.

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11 января 2019
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