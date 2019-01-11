Peugeot и Citroёn расширяют гарантию на свои автомобили в России

Новые условия обслуживания получили автомобили Peugeot 408, 2008, 3008, 5008 и Traveller, а также седан Citroёn С4, псевдокроссовер С3 Aircross, минивэн Grand C4 SpaceTourer и фургон SpaceTourer, проданные с первого января.

Кроме увеличенного гарантийного срока покупатели могут сэкономить на дальнейшем обслуживании, заключив сервисный контракт: он помогает автовладельцу зафиксировать стоимость услуг, чей тариф периодически растет из-за нестабильности рубля. Кроме того, такие клиенты могут рассчитывать на круглосуточную техническую помощь в пути.

Стоит отметить, что все гарантии и контракты передаются по наследству новому владельцу, если авто продали до истечения договорных сроков.

Кстати, автовладельцы могут записаться на ТО к официальному дилеру через онлайн-сервис и воспользоваться калькуляцией, подсчитав стоимость работ заранее.

Напомним, что на коммерческий транспорт Группа PSA оставляет гарантию до двух лет без ограничения по пробегу.