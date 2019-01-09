С января 2019 за ОСАГО придется платить не так, как раньше

Вступило в силу прошлогоднее распоряжение ЦБ, позволяющее страховым компаниям «расширить тарифный коридор» для полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Теперь автовладельцам придется платить еще больше.
Первый рабочий день 2019 года, 9 января, для российских автовладельцев ознаменовался стартом очередного витка подорожания ОСАГО. Тот, кто, к примеру, платил в 2018 году за полис 5000 рублей, в 2019 отдаст страховщикам уже 6000 рублей при том, что выплаты в случае ДТП останутся на прежнем уровне.
Так произойдет потому, что с 9 января решением Центробанка на 20% расширяется «тарифный коридор» стоимости ОСАГО. До последнего времени базовая цена полиса имела право колебаться в пределах 3432—4118 рублей, а теперь — в интервале 2746—4942 рублей. Согласно официальной версии ЦБ, это решение позволит страховщикам конкурировать между собой, продавая ОСАГО по боле привлекательной для автомобилиста стоимости.
В прошлом году абсолютно все страховые компании продавали полисы по максимально разрешенному прайсу — 4118 целковых за «базу». Желающих поконкурировать путем продажи ОСАГО по 3432 рубля в природе как-то не наблюдалось.
А теперь, с 9 января 2019-го, по мысли «пиджаков» из Центробанка, компании внезапно бросятся торговать страховками по 2746 рублей. С какого, простите, перепуга? Если это действительно так замышлялось в ЦБ, то могу всех нас поздравить с высочайшим «профессионализмом» в руководстве регулятора.
На самом деле, настолько недалеких личностей там вряд ли держат. Ведь хоть как-то надеяться на «конкуренцию» на рынке обязательного страхования можно было разве что до 2015 года, когда Центробанк разрешил страховщикам поднять цену полиса на 40—60%. Страховым компаниям разрешили тогда продавать ОСАГО в коридоре цен — хочешь подороже, а хочешь — подешевле, для пущей конкуренции.
Что сделали страховщики? Правильно: все вместе тупо повысили стоимость базового полиса на максимально возможную величину — на 60%. И продавали их по максимально возможной цене вплоть до последнего времени.
И тут им «расширили коридор» на 20%! Что они сделают? Не нужно даже среднего образования, чтобы правильно ответить на этот вопрос: все «игроки рынка» просто поднимут цены на ОСАГО на 20%. Следовательно, чиновники явно пошли на поводу у лоббистов страховых компаний и фактически разрешили им поднять цены на ОСАГО на 20%. Плохо замаскировав это заезженной сказочкой про некую конкуренцию.
Очень характерно в этой ситуации смотрится комментарий президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, уже успевший появиться в прессе:
— Тариф становится более справедливым, но это только начало большого пути. Мы ожидаем, что компании уже в ближайшее время пересмотрят ставки, это позволит им эффективнее конкурировать за клиента, для большинства автовладельцев тариф станет ниже, — радуется функционер.
Да-да-да, мы все помним, как это происходит — в 2015-м уже проходили эту «конкуренцию».