С января 2019 за ОСАГО придется платить не так, как раньше

Первый рабочий день 2019 года, 9 января, для российских автовладельцев ознаменовался стартом очередного витка подорожания ОСАГО. Тот, кто, к примеру, платил в 2018 году за полис 5000 рублей, в 2019 отдаст страховщикам уже 6000 рублей при том, что выплаты в случае ДТП останутся на прежнем уровне.

Так произойдет потому, что с 9 января решением Центробанка на 20% расширяется «тарифный коридор» стоимости ОСАГО. До последнего времени базовая цена полиса имела право колебаться в пределах 3432—4118 рублей, а теперь — в интервале 2746—4942 рублей. Согласно официальной версии ЦБ, это решение позволит страховщикам конкурировать между собой, продавая ОСАГО по боле привлекательной для автомобилиста стоимости.

В прошлом году абсолютно все страховые компании продавали полисы по максимально разрешенному прайсу — 4118 целковых за «базу». Желающих поконкурировать путем продажи ОСАГО по 3432 рубля в природе как-то не наблюдалось.