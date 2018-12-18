Техосмотр будет зависеть от номеров

Министерство внутренних дел предложило правительству новую поправку к существующим нормам проведения техосмотра.

В разработанном ведомством проекте постановления говорится, что «целью предлагаемого регулирования является исключения допуска к проведению технического осмотра транспортного средства, номера компонентов которого не соответствуют данным, указанным в документах, его идентифицирующих».

Суть предлагаемого нововведения следующая. Полицейские хотят сделать так, чтобы когда оператор техосмотр обнаруживает несоответствие номеров кузова, рамы, кабины или шасси машины тем, которые указаны в документах транспортного средства, он стал бы обязан отказать в проведении ТО и сделать соответствующую отметку в электронной базе данных, которая контролируется ГИБДД.