Jeep ставит рекорды в России

Самым популярным автомобилем марки в 2018-м стал Jeep Grand Cherokee. Внедорожник занял основной объем продаж и разошелся тиражом в 1009 экземпляров, подняв сбыт на 34%. Потребителю на выбор модель предложена в пяти комплектациях с тремя бензиновыми моторами: трехлитровым мощностью 238 л. с., 286-сильным движком объемом 3,6 л, а также с «восьмеркой» объемом 6,4 л, способной выдавать до 468 сил. Все двигатели работают вместе с восьмиступенчатым «автоматом».

Второе место по популярности с огромным отставанием занял Jeep Renegade, зато кроссовер показал самый стремительный рост продаж: авто пришлось по вкусу 365 покупателям, увеличив отчетные цифры на 45%.

Тройку лидеров замыкает Jeep Wrangler: легендарный «американец» в новом, пятом по счету поколении, доехал до отечественных дилеров в конце лета. За этот небольшой период внедорожник продали в количестве 209 экземпляров.