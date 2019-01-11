Почему опасно чистить машину от снега щеткой

Что может быть привычнее для автовладельца зимой, чем процесс сметания выпавшего снега со своей «ласточки»? Но если разобраться, делать это следует как можно реже.
Максим Строкер

Что видит рядовой водитель, глядя на свою укрытую белым покрывалом за ночь машину? Для него это просто обычный снег на кузове. А вспомнивший школьные уроки «природоведения» или «окружающей среды» гражданин скажет, что частички воды в будущем снеговом облаке не просто замерзают как есть, а причудливым образом слипаются в кристаллические структуры — снежинки, по-нашему.

Нюанс в том, что любой кристалл имеет острые грани. Что же происходит, когда мы приступаем к сметанию свежего снега с лакокрасочного покрытия (ЛКП) машины?

Щетка сдвигает миллионы кристалликов воды и с усилием протаскивает их по капоту или, скажем, по крыше нашего транспортного средства. При этом снежная масса выступает как самый настоящий абразив, скребущий ЛКП.

Примерно так же действует на кузов песок и пыль, летящие навстречу движущейся машине. Да, разумеется, водные кристаллы не настолько прочные — по сравнению даже с обычным песком. Но их много и «обработка кузова» ими происходит гораздо чаще — чуть ли не каждый день в периоды снегопадов.

После такого «пескоструйного» воздействия на поверхности ЛКП появляются дополнительные микроцарапины. Из-за них кузов теряет блеск, а в дальнейшем микроповреждения краски могут спровоцировать появление очагов ржавчины.

Но это еще не все: мы расмотрели самый гуманный для ЛКП вариант, при котором снег только-только лег на холодный кузов и не успел ни слежаться, ни подтаять.

Когда же он падает на теплый капот и крышу или просто лежит на них толстым слоем несколько дней, счистить «кристаллическую воду» потом становится гораздо сложнее. Нижний слой примерзает к ЛКП и легкому взмаху щетки уже не поддается. Но большинство автовладельцев, не смотря на это, норовят любой ценой стряхнуть сугроб с крыши или капота.

Для этого им приходится прилагать уже серьезные физические усилия, чтобы, фактически, «оттереть» щетиной снежные уплотнения. Но большее усилие, прилагаемое к щетке, лишь увеличивает число, размер и глубину микроцарапин на краске. Поэтому зимой машину стоит очищать от снега по-минимуму, стараясь не допускать контакта щетки и ЛКП.

Чтобы полностью избавляться от снега на кузове, куда правильнее будет почаще заезжать на автомойку.

снегоходы, ремонт
12 января 2019
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