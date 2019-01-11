Почему опасно чистить машину от снега щеткой

Что видит рядовой водитель, глядя на свою укрытую белым покрывалом за ночь машину? Для него это просто обычный снег на кузове. А вспомнивший школьные уроки «природоведения» или «окружающей среды» гражданин скажет, что частички воды в будущем снеговом облаке не просто замерзают как есть, а причудливым образом слипаются в кристаллические структуры — снежинки, по-нашему.

Нюанс в том, что любой кристалл имеет острые грани. Что же происходит, когда мы приступаем к сметанию свежего снега с лакокрасочного покрытия (ЛКП) машины?

Щетка сдвигает миллионы кристалликов воды и с усилием протаскивает их по капоту или, скажем, по крыше нашего транспортного средства. При этом снежная масса выступает как самый настоящий абразив, скребущий ЛКП.

Примерно так же действует на кузов песок и пыль, летящие навстречу движущейся машине. Да, разумеется, водные кристаллы не настолько прочные — по сравнению даже с обычным песком. Но их много и «обработка кузова» ими происходит гораздо чаще — чуть ли не каждый день в периоды снегопадов.