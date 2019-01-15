Какие автомобили Mitsubishi разлетаются в России, как горячие пирожки

За год дилеры Mitsubishi передали в руки покупателям 45 390 автомобилей (+87%). Место непререкаемого лидера традиционно занял Outlander (24 511 машин). Кроссовер предложен россиянам с парой бензиновых «четверок» объемом 2 и 2,4 л мощностью 146 и 167 л. с. соответственно. Оба мотора агрегатированы с вариатором. Ценник на «паркетник» начинается от 1 689 000 рублей.

Стоит напомнить, что японские маркетологи решили немного смягчить повышение цен после Нового года и «заморозили» прайс на «Аутлендер», сошедший с конвейера в этом году. Если говорить точнее, японцы сравняли базовые ценники на прошлогодние авто и свежие, только с конвейера.

Второе место досталось Pajero Sport: внедорожник пришелся по вкусу 9492 покупателям. ТОП-3 замыкает компактный кроссовер ASX с показателем в 4815 машин. Специалисты бренда отмечают неплохие результаты нового Mitsubishi Eclipse Cross. Модель вышла на российский рынок в апреле и с тех пор приглянулась 2962 клиентам.